Адвоката за доставку писем заключенному оштрафовали на 1000 евро

Своим постановлением прокуратура ввела для находящегося под стражей человека дополнительные ограничения, запретив до передачи дела в суд, в числе прочего, краткосрочные и длительные свидания, переписку и использование телефона. Заключенному было разрешено общаться с адвокатом, госучреждениями, местными самоуправлениями и их официальными представителями.

В ходе проверки в камере у заключенного были найдены два письма, из содержания которых можно было понять, что они поступили из-за пределов тюрьмы. Поскольку у заключенного не было возможности контактировать с кем-то кроме адвоката, возникло обоснованное подозрение, что переписка осуществлялась при его помощи.

Прокурор Вируской окружной прокуратуры Юрген Хюва считает, что адвокат нарушил дополнительные ограничения, установленные прокуратурой, выступив посредником в переписке между подозреваемым и людьми, находящимися за пределами пенитенциарного учреждения: «Такое поведение заслуживает серьезного осуждения, и на него должна последовать реакция».