Фото и видео: в Москве прошел парад Победы

По традиции Верховный главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин, члены правительства, руководство администрации президента, парламента вначале наблюдают за парадом на Красной площади, после чего примут участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата. Кроме того, в честь Дня Победы глава государства традиционно дает торжественный прием в Кремле, передает Newsru.

Празднования в Москве открылось торжественным парадом в 10:00 на Красной площади. Минобороны заранее обнародовало список военной техники, задействованной на параде Победы. Всего в параде принимают участие более 13 000 военнослужащих, свыше 130 единиц техники и 74 самолета и вертолета.

Командует парадом главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков, а принимает парад - министр обороны генерал армии Сергей Шойгу. Они объезжают парадный строй на кабриолетах Aurus. После речи Верховного главнокомандующего ВС РФ 35 пеших парадных расчетов пошли торжественным маршем по брусчатке Красной площади.

В этом году по Красной площади впервые проходит батальон Московского университета МВД РФ им. В. Я. Кикотя, подразделение военнослужащих-женщин Военной академии Воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова и парадный расчет кадетского корпуса Следственного комитета РФ имени Александра Невского.

Зрителя и гостям парада впервые демонстрируют новейшие автоматы АК-12, с ними проходят по Красной площади курсанты Рязанского ВВДКУ, военнослужащие 131-го парашютно-десантного полка и 2-й мотострелковой дивизии.

После прохождения пеших парадных расчетов военный оркестр освобождает место для прохождения механизированной колонны. Первым по Красной площади проходит легендарный танк Т-34-85. За ним следуют бронеавтомобили "Тигр", защищенные автомобили "Тайфун", бронетранспортеры БТР-82А, БТР-МДМ, боевые машины пехоты БМП-3, боевые машины десанта БМД-4М, танки Т-72Б3.

Участвуют в параде и танк четвертого послевоенного поколения Т-14 "Армата", пусковые установки зенитной ракетной системы С-400, ракетные комплексы "Ярс", боевые машины поддержки танков "Терминатор" и другая техника. Замыкают прохождение механизированной колонны бронетранспортеры "Бумеранг" К-16.

Воздушная часть парада Победы: кто как летит

В воздушной части парада Победы всего принимают участие 74 авиаэкипажа.

Вначале над Красной площадью пролетает группа из вертолетов Ми-8 во главе с самой большой транспортной винтокрылой машиной в мире - Ми-26.

За ними летят ударные "Ночные охотники" Ми-28Н, "Аллигаторы" Ка-52 и Ми-24. В авиационной части также задействован модернизированный самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У, три военно-транспортных Ил-76МД, стратегический ракетоносец Ту-160 и четыре Ту-22М3, три Ту-95МС. Также ожидается пролет модернизированных истребителей МиГ-29СМТ Астраханского авиацентра Воздушно-космических сил. За ними следуют экипажи Су-24СМ, МиГ-31БМ, Су-34.

Над Красной площадью пролетят "тактическое крыло" и знаменитый "кубинский бриллиант", состоящий из девяти экипажей пилотажных групп "Русские витязи" и "Стрижи". Завершают парад над Москвой шестерка штурмовиков Су-25, которая уже традиционно окрашивает небо в цвет российского флага.

Как проходят военные парады в других городах РФ

В большинстве городов России, где проходят военные парады, механизированные колонны возглавили легендарные танки Т-34, а в Севастополе - не менее известная "Катюша" (артиллерийское орудие БМ-13, приводившее в ужас вражескую пехоту), восстановленная военными специалистами в этом году.

Жителям и гостям Ижевска во время парада Победы 9 мая впервые показывают арктический зенитный ракетный комплекс "Тор" производства Ижевского электромеханического завода "Купол".

В Екатеринбурге впервые в параде Победы принимают участие байкеры мотоклуба "Черные ножи". Взвод мотоциклистов на исторической технике и в специально пошитой форме военных лет едет во главе колонны сразу за танком Т-34.

Также в этом году в Екатеринбурге первый раз сформирована "сирийская" коробка, в которую вошли образцы вооружения и военной техники, выполнявшие специальные задачи в этой ближневосточной республике - бронеавтомобиль "Тигр", "УАЗ-Пикапы" с минометами и крупнокалиберными пулеметами, беспилотники "Орлан-10" и "Уралы" с зенитными установками.