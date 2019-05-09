Фото: застегнутый на молнию дом в Милане

Британец Алекс Чиннек славится своими необычными инсталляциями, в которых он, подобно фокуснику, выворачивает мир наизнанку и переворачивает все вверх дном, давая таким образом возможность посмотреть на привычные вещи под другим углом и заглянуть в мир иллюзий и метаморфоз, рассказывает Thearchitect.pro.
На этот раз художник создал инсталляцию под названием «IQOS world» для компании IQOS, приурочив ее к Неделе дизайна в Милане. Так в известном районе Тортона появилось абсолютно новое здание, имитирующее традиционную архитектуру города, с частично расстегнутой застежкой-молнией на фасаде. Расстегиваясь, она как бы обнажает здание и снимает кожу с фасада дома.
Внутри необычного дома продолжается тема молнии: здесь она появляется в самых необычных местах - на полу, на стене и мебели.
По словам автора, он представил старинный фасад миланского здания с просматривающимися из-под застежки футуристическими формами, в чем и кроется суть бренда IQOS – стремление переосмыслить прошлое и объединить его с передовыми технологиями будущего.
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