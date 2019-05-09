Фото: застегнутый на молнию дом в Милане

На этот раз художник создал инсталляцию под названием «IQOS world» для компании IQOS, приурочив ее к Неделе дизайна в Милане. Так в известном районе Тортона появилось абсолютно новое здание, имитирующее традиционную архитектуру города, с частично расстегнутой застежкой-молнией на фасаде. Расстегиваясь, она как бы обнажает здание и снимает кожу с фасада дома.