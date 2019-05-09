С лета Таллинну угрожает большой наплыв грузовиков

На финской стороне суда типа ro-pax выходят из восточного пригорода Хельсинки – Вуосаари. Он находится всего в 15 км от расположенного в центре Хельсинки Западного порта, однако с учетом искривленности финской береговой линии и плотности движения прохождение этой дистанции на автомобиле может занимать довольно много времени.

Вице-мэр успокаивает

Вице-мэр столицы Андрей Новиков не усматривает проблемы в увеличении роста грузопотока через центр Таллинна. Новиков признался в утренней передаче ERR, что план судоходной компании пустить грузовое судно через Старый порт стал для мэрии неожиданностью, однако он подтвердил, что теперь мэрия успела поговорить об этом с ней.

«Мы побеседовали с представителями судоходной компании и договорились, что судно будет приходить не в час пик», - сказал Новиков.

Специалисты по движению грузов не пришли к единому мнению относительно того, увеличат ли прибавившиеся суда типа ro-pax рост грузопотока или перераспределили бы нынешний поток движения. Вероятно, и то, и другое произойдет одновременно. В условиях более тесной конкуренции будет снижена цена грузоперевозок и это может оказаться для обеих логистических фирм достаточным искушением, чтобы вывести новые грузовики на маршрут Таллинн-Хельсинки.

Судно типа ro-pax

Eckerö Line с июня выведет на линию Таллинн-Хельсинки торговое судно, которое будет ходить два раза в день и будет брать на борт до 70 грузовиков и до 100 легковых автомобилей. Рейс будет длиться по плану три часа, швартоваться он будет в терминале А таллиннского Старого порта.

Судно типа ro-pax – торговое судно, которое перевозит в основном грузовики с трейлерами, однако на борту будет помещаться также некоторое количество легковых автомобилей и около двухсот пассажиров.

По сравнению с пассажирскими паромами на линии Таллинн-Хельсинки на судне типа ro-pax всего два скромным кафе и совсем немного магазинов и развлечений.