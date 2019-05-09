С лета Таллинну угрожает большой наплыв грузовиков

Если товаропоток так и будет проходить через порт в центре Таллинна, уже этим летом на столичных улицах прибавятся многокилометровые пробки из грузовиков, пишет Postimees.
Финская судовая компания Eckerö Line сообщила, что заключила предварительный договор о покупке нового торгового судна, которое будет ходить от терминала А в Таллинне до порта Вуосаари в Хельсинки уже в июне. На это, в свою очередь, Tallink, имеющий эстонские корни, заявил, что ждет равного обращения от Таллиннского порта и хочет, чтобы и его торговое судно Sea Wind могло швартоваться там же, где новое судно Eckerö.
«По нашему мнению, то, что конкурент будет оперировать новым судном из таллиннского Старого порта, дает им конкурентное преимущество, в связи с чем Tallink Grupp серьезно задумывается о том, чтобы вернуть свое судно Sea Wind в таллиннский Старый порт. Tallink ждет от Таллиннского порта равного обращения с участниками рынка», - заявил председатель правления Tallink Grupp Пааво Ныгене.
Сейчас Sea Wind ходит по линии Вуосаари-Мууга и судно используют в основном грузовики с трейлерами.
Перевод двух торговых судов в порт, расположенный в центре Таллинна, увеличил бы нагрузку на и без того напряженное дорожное движение и вызвал бы увеличение пробок в окрестностях порта. Вместительность торгового судна Eckerö составляет две тысячи линейных метров. Это означает, что при швартовке каждого рейса через центр Таллинна проезжало бы одновременно до 140 грузовиков: 70 на паром и 70 с него.
Мууга не готов
Сирле Арро из Таллиннского порта говорит, что, по ее сведениям, Eckerö пока только заключила предварительный договор о покупке нового судна и сама сделка еще не подтверждена.
«Желание Таллиннского порта – направить суда типа ro-pax, сосредоточенные на торговых перевозках, в порт Мууга. Мы картографируем необходимость приспособления инфраструктуры», - пояснила Арро.
Глава эстонского филиала Eckerö Line Катрин Сирк-Аун подтвердила Postimees, что и Eckerö хотела бы перевести паромную линию, обслуживающую торговые автомобили, в Мууга. «Eckerö Line ждет, что в сотрудничестве Таллиннского порта и города как можно быстрее будет разработана инфраструктура Муугаского порта», - сказала Сирк-Аун.
В порту Мууга способность обслуживать суда типа ro-pax пока еще ограничена. Для каждого корабля придется подготовить отдельную рампу и причал, согласно типу судна и требованиям капитана, например, настроить тип и высоту кранцев. Поскольку на подготовку причала и рампы пойдет значительное количество денег, этим можно будет заняться лишь тогда, когда станет ясно, каким будет это судно, сказала Арро, добавив, что по хорошей коммерческой традиции Таллиннский порт будет одинаково обращаться с клиентами, находящимися в одинаковой рыночной ситуации. Арро напомнила, что направление торгового судна Sea Wind в порт Мууга – единое решение всех сторон.
«Как ответственные предприятия и Таллиннский порт, и Tallink решили направить грузовики из центра в порт Мууга, чтобы уменьшить нагрузку на дороги и загрязнение воздуха в центре. У транспортных средств, прибывающих из-за пределов Эстонии в Таллиннский порт, будет хорошая возможность сэкономить время», - сказала Арро.
На финской стороне суда типа ro-pax выходят из восточного пригорода Хельсинки – Вуосаари. Он находится всего в 15 км от расположенного в центре Хельсинки Западного порта, однако с учетом искривленности финской береговой линии и плотности движения прохождение этой дистанции на автомобиле может занимать довольно много времени.
Вице-мэр успокаивает
Вице-мэр столицы Андрей Новиков не усматривает проблемы в увеличении роста грузопотока через центр Таллинна. Новиков признался в утренней передаче ERR, что план судоходной компании пустить грузовое судно через Старый порт стал для мэрии неожиданностью, однако он подтвердил, что теперь мэрия успела поговорить об этом с ней.
«Мы побеседовали с представителями судоходной компании и договорились, что судно будет приходить не в час пик», - сказал Новиков.
Специалисты по движению грузов не пришли к единому мнению относительно того, увеличат ли прибавившиеся суда типа ro-pax рост грузопотока или перераспределили бы нынешний поток движения. Вероятно, и то, и другое произойдет одновременно. В условиях более тесной конкуренции будет снижена цена грузоперевозок и это может оказаться для обеих логистических фирм достаточным искушением, чтобы вывести новые грузовики на маршрут Таллинн-Хельсинки.
Судно типа ro-pax
Eckerö Line с июня выведет на линию Таллинн-Хельсинки торговое судно, которое будет ходить два раза в день и будет брать на борт до 70 грузовиков и до 100 легковых автомобилей. Рейс будет длиться по плану три часа, швартоваться он будет в терминале А таллиннского Старого порта.
Судно типа ro-pax – торговое судно, которое перевозит в основном грузовики с трейлерами, однако на борту будет помещаться также некоторое количество легковых автомобилей и около двухсот пассажиров.
По сравнению с пассажирскими паромами на линии Таллинн-Хельсинки на судне типа ro-pax всего два скромным кафе и совсем немного магазинов и развлечений.