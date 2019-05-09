Популярную компанию по прокату автомобилей признали худшей в Европе

На основе полученных от потребителей отзывов британское издание Which? Составило рейтинг лучших и худших автопрокатчиков Европы.
Пятый год подряд худшей компанией по прокату автомобилей признали Goldcar. Несмотря на то, что Goldcar предлагает по сравнению с конкурентами более низкие цены – британцы в среднем платили по 13 фунтов (15 евро) за сутки – почти 40 процентов опрошенных заявили, что у них возникли проблемы с данной прокатной компанией. По этой причине они не планируют пользоваться ее услугами в будущем, пишет Trip. Чаще всего у клиентов возникали проблемы при общении с персоналом. По словам клиентов, нередко с их кредитных карт снимались непонятные суммы, а также компания брала с потребителей плату за услуги, которые они не заказывали.
Компания Goldcar, которая в основном оказывает услуги в Испании, входит в концерн Europcar. Интересно, что занявшая второе место в рейтинге самых плохих компаний про прокату автомобилей InterRent также является частью концерна Europcar.
Если же говорить в общем, то большинство клиентов недовольно тем, как сотрудники компаний навязывают дополнительные услуги.
Если говорить о лучших фирмах по прокату автомобилей в Европе, то первые две строчки заняли предлагающие свои услуги на Канарских островах компании Cicar (Canary Islands Car) и AutoReisen.
Из крупных фирм похвалы удостоились в числе прочих Enterprise и Alamo.
Лучшие фирмы по прокату автомобилей:
Cicar;
AutoReisen;
Alamo.
Худшие фирмы по прокату автомобилей:
Goldcar;
InterRent;
Firefly.
Издание Which? напомнило, что в погоне за низкой ценой клиент всегда должен быть готов к возможной нервотрепке.