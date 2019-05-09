Популярную компанию по прокату автомобилей признали худшей в Европе

Пятый год подряд худшей компанией по прокату автомобилей признали Goldcar. Несмотря на то, что Goldcar предлагает по сравнению с конкурентами более низкие цены – британцы в среднем платили по 13 фунтов (15 евро) за сутки – почти 40 процентов опрошенных заявили, что у них возникли проблемы с данной прокатной компанией. По этой причине они не планируют пользоваться ее услугами в будущем, пишет Trip. Чаще всего у клиентов возникали проблемы при общении с персоналом. По словам клиентов, нередко с их кредитных карт снимались непонятные суммы, а также компания брала с потребителей плату за услуги, которые они не заказывали.