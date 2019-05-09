Рынок недвижимости в Эстонии ждет спад? Банки больше не хотят давать кредиты

В первом квартале 2019 года доходы Merko Ehitus от продаж снизились на четыре процента до 77 миллионов, но в то же время чистая прибыль выросла в более два раза и составила 2,8 миллионов евро. Покупателям было передано 63 квартиры, что более чем на двадцать процентов больше, чем в прошлом году.

«Стратегическим бизнес-направлением Merko Ehitus является девелопмент многоквартирного жилья, планируемый объем инвестиций в девелопмент в этом году составит ориентировочно 100 млн. евро. На данный момент в Эстонии, Латвии и Литве мы занимается девелопментом более тысячи квартир, строительство более половины которых планируется завершить в 2020 году», - сказал Андрес Тринк.

По словам Тринка, на рынке многоквартирного жилья прибалтийских столиц в первом квартале особых изменений не происходило. В Таллинне и Вильнюсе при увеличившемся предложении новых квартир уровень цен стабилизировался: все важнее становятся качество девелоперского проекта, создаваемая жизненная среда и надежность девелопера.

«Одним из тревожных факторов является ситуация на банковском рынке стран Балтии, где снизившаяся конкуренция ухудшает условия финансирования предприятий, а все более ожесточающиеся требования при акцептировании банковских клиентов и их операций могут негативно повлиять на экономическую активность в странах Балтии. Это постепенно может вызвать и понижение активности рынка недвижимости», - констатировал Андрес Тринк.