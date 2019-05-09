Наушники Apple AirPods 3 могут оказаться заметно дороже AirPods 2

Новые данные не отрицают этого факта, но указывают на то, что стоимость AirPods 3 может оказаться выше стоимости AirPods 2.

По данным отраслевых источников, компания Unitech Printed Circuit Board, занимающаяся изготовлением печатных плат для AirPods 2, планирует нарастить объемы выпуска продукции, заказ на которую действует как минимум для начала 2020 года, пишет ixbt.com. То есть AirPods 2 гарантированно будут выпускаться и продаваться в следующем году, как минимум в начале. И вот тут возникает вопрос: зачем Apple AirPods 2, если в конце года уже обещаны наушники AirPods 3?

Логичный ответ: сохранение в гамме и AirPods 2, и AirPods 3. Тогда «старые» наушники могли бы немного сбросить в цене, а новые оказались бы, само собой, дороже. Причем новые будут представлены двумя моделями: одна сохранит облик и функциональную преемственность с AirPods 2, а вот вторая станет более передовым и, соответственно, более дорогим вариантом. Вот и получается, что AirPods 3 окажутся заметно дороже AirPods 2, особенно если в сравнении будет участвовать топовая модель нового поколения и «старая» базовая.