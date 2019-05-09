Видео: посетители тренажерного зала в торговом центре избили группу таэквондистов

В Китае широко обсуждают массовую драку, произошедшую вчера в торговом центре провинции Цсянзу, сообщает sports.ru.
Группа таэквондистов проводила показательное выступление прямо в холле, показывая технические приемы посетителям торгового центра. Мастера единоборств рассчитывали привлечь таким образом новых учеников в секцию.
Выступление таэквондистов показалось слишком шумным занимающимся в соседнем тренажерном зале. Его посетители вместе с фитнес-инструкторами подошли к группе бойцов и начали их избивать.Таэквондисты не смогли дать отпор и понесли большие потери.
В конце видеозаписи видно, как представители восточных единоборств без чувств лежат на полу, в то время как посетители тренажерного зала не понесли никакого ущерба.
This was a brawl that happened recently in a Shanghai mall— McDojoLife (@McDojoLife) May 3, 2019
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