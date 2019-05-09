Микс из кошачьей мочи и промышленного клея: клиенты и работники Maxima страдают от невыносимой вони

Но это не человеческий запах, как ответил Тёльпа его брат Мыхк. Распространяющаяся по Maxima вонь скорее напоминает микс из кошачьей мочи и промышленного клея. Кто-то говорит, что пахнет помоями, а кто-то - что протухшей едой, рассказывает Tartu Postimees.

Сотрудники распахнувшего в конце прошлого года свои двери магазина Maxima подтвердили, что этот запах мучит их с самого открытия этого торгового предприятия. Сотрудники аптеки, работающие в том же помещении, считают, что администратор дома мог бы заказать измерение качества воздуха, поскольку есть подозрение, что запах может быть опасен для их здоровья.

Вонь беспокоит и сотрудников салона красоты, которые также трудятся в здании магазина Maxima. «Мы обсуждали это с другими работниками Maxima, но это ни на что не влияет», - жалуются они. По их словам, запах наиболее интенсивен в теплые дни, когда вентиляция работает на полную мощность.

Эта проблема беспокоит и клиентов. Некоторые из них признались, что из-за распространяющегося запаха выбирают другие торговые точки.

Торговое помещение принадлежит Maxima Eesti OÜ. Менеджер по управлению и развитию предприятия Пеэтер Сарв заявил, что они знают о проблеме и пытаются установить, откуда исходит неприятный запах. «Мы пытались установить источник вони как со специалистами строительных и административных подразделений, так и с генподрядчиком», - рассказал он.

Он опроверг подозрение, что так пахнет испортившаяся еда: «Мы проверили выполнение всех требований гигиены и безопасности пищевых продуктов и убедились, что нарушений нет».

В настоящий момент Пеэтер Сарв не рассматривает возможность провести исследование. «Мы работаем каждый день, чтобы проблема была выявлена и решена. В случае, если мы вместе не найдем причину запаха, то взвесим возможность привлечения экспертов со стороны и заказа измерения качества воздуха», - заверил он.