Посольство Эстонии в Грузии подтолкнуло местные власти очистить реку от мусора

Акция по очистке регги началась с окрестностей Метехского моста. Воду очищают от полиэтиленовых пакетов и пластмассовых бутылок.

Это не первая реакция на критику зарубежных дипломатов. «В апреле мэрия города Батуми взялась за очистку озера Ардагани после того, как посол Швеции в Грузии Ульрик Тидестрем в своем в Twitter показал фото мусора в водоеме“, - пишет портал.