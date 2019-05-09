Чт, 9.05.2019
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Посольство Эстонии в Грузии подтолкнуло местные власти очистить реку от мусора

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Эстонские дипломаты огорчились внешним видом одной из самых крупных рек Грузии.

ФОТО: Архив Посольства Грузии в Эстонии

Самую крупную реку Закавказья — Мтквари (Кура), очищают от бытовых отходов. Решение начать очистку реки совпало с тем, что накануне посольство Эстонии в Грузии опубликовало в фейсбуке фотографии загрязненной реки. «Река Мтквари сейчас. Сотни пластиковых бутылок», — сказано в посте на официальной странице посольства Эстонии в фейсбуке, сообщил портал «Новости-Грузия».

Акция по очистке регги началась с окрестностей Метехского моста. Воду очищают от полиэтиленовых пакетов и пластмассовых бутылок.

Это не первая реакция на критику зарубежных дипломатов. «В апреле мэрия города Батуми взялась за очистку озера Ардагани после того, как посол Швеции в Грузии Ульрик Тидестрем в своем в Twitter показал фото мусора в водоеме“, - пишет портал.

Река Кура – самая крупная река Грузии и всего Закавказья. Она проходит по территориям сразу трех государств. Свое начало Кура берет в Турции, затем протекает через территорию Грузии и заканчивает свое путешествие в Азербайджане, впадая в Каспийское море.

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