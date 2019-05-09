Масштабный сбой по всей Эстонии: Mobiil-ID, ИД-карты и портал налоговиков вышли из строя

Проблемы начались в 8:47. Сбои могут возникнуть при использовании Mobiil-ID для вхождения в банк и другие э-услуги, а также для дигитального подписания документов.

ИД-карты невозможно использовать только для э-услуг, где используется DigiDocService.

Услуга Mobiil-ID была нарушена также 19 декабря и 5 ноября.

В электронной среде Налогово-таможенного департамента в первой половине дня также возможны сбои. Об этом BNS сообщили в пресс-службе ведомства, отметив, что сбои могут возникнуть у желающих войти на страницу департамента, вводя пароль.