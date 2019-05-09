Рекордный сбой в Эстонии: Mobiil-ID вышел из строя на сутки

Проблемы начались в 8:47. Сбои возникали при использовании Mobiil-ID для вхождения в банк и другие э-услуги, а также для дигитального подписания документов. ИД-карты невозможно было использовать только для э-услуг, где используется DigiDocService.

Пользование Mobiil-ID было нарушено, поскольку девелопер аутентификационной услуги SK ID Solutions в ночь на четверг провел масштабное обновление системы.

В связи с рекордно долгим отключением Mobiil-ID Департамент государственной инфосистемы (RIA) начал производство в отношении SK ID Solutions. «Понятно, что невозможно избежать всех подобных отключений. Цель производство по надзора — выяснить, что пошло не так и как в будущем избежать подобных отключений», - сказал Postimees директор службы кибербезопасности RIA Уку Сяреканно.

С 9 часов в пятницу работа Mobiil-ID полностью возобновилась. Тем не менее, в течение дня по-прежнему возможны помехи, что может осложнить вход через Mobiil-ID в интернет-банки и другие электронные услуги, а также создание цифровых подписей, сообщает SK ID Solutions.

В Эстонии более 200 000 пользователей Mobiil-ID.