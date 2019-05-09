Куда поехать туристам с маленькими детьми, когда привычные Турция и Греция надоели

Поездка с малышами, как справедливо отмечает издание, порой оказывается утомительной для родителей. С другой стороны, путешествовать с ребенком очень выгодно, так как авиабилеты для маленьких пассажиров стоят всего 10% от полной цены, пишет turizm.ru. Ключом к комфорту является выбор правильного направления и следование рекомендациям специалистов, уверены представители Klook.

Жители Эстонии довольно часто берут маленьких детей в Турцию или Грецию, и вряд ли в ближайшее время поменяют свои приоритеты. Но рекомендация есть рекомендация. И кто знает, может быть этот обзор пригодится в недалеком будущем. Если вы задавались вопросом, куда можно отправиться в очередную поездку с ребенком, то можете рассмотреть эти 5 непривычных направлений, идеально подходящих для путешествий с малышами.

Открывает топ-5 Сеул в Южной Корее. Этот город эксперты называют раем для юных гурманов. В городе есть множество тематических кафе с детским меню. В некоторых ресторанах даже есть полностью оборудованные игровые комнаты, где могут поиграть дети, пока родители обедают. Родителям рекомендуют по прибытии в аэропорт брать коляску и отправляться на изучение южнокорейской столицы, а также обязательно заглянуть в парк Alpaca World, где обитают необычные животные альпаки.

Еще одно рекомендуемое направление для поездки с ребенком — Гонконг. Родителям советуют приобрести экспресс-трансфер из аэропорта, чтобы без проблем добраться до центра города. Перед путешествием скачайте в интернете специальные QR-коды, позволяющие посетить без очереди такие достопримечательности, как, например, гонконгский Диснейленд.

Чтобы вдоволь полюбоваться животными, семьям с детьми советуют лететь в австралийский Брисбен. Местный парк Lone Pine Koala Sanctuary считается отличным местом для созерцания природы и общения с представителями животного мира. Кроме того, туристам с детьми рекомендуют заглянуть в настоящие фермерские дома, где регулярно проходят выставки животных и различные мероприятия для детей.

Также в топ-5 вошла японская Осака, в которой удобная транспортная система помогает беззаботно передвигаться с ребенком. На большинстве железнодорожных станциях и в универмагах есть специальные комнаты для мам с детьми. Замыкают список направлений Гавайи. Для поездок по острову родителям рекомендуют приобрести карту Go Oahu для получения скидок и быстрого доступа к достопримечательностям, магазинам и ресторанам. Для любителей пляжей, морей и океанов на острове есть четыре лагуны без спортсменов-серфингистов и сильных волн, то есть, безопасных для маленьких детей.