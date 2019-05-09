Новая должность и космический оклад: Валерий Корб трудоустроился в горуправе Кохтла-Ярве

«Валерий Корб стал победителем открытого конкурса на замещение вакансии советника по развитию. На конкурс поступило несколько заявлений, но одно из них вообще не соответствовало обозначенным условиям. В пользу Корба сыграли его большой опыт, прекрасное знание города и его проблем», - сказала в четверг, 9 мая, порталу Rus.ERR мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко, добавив, что в связи с назначением на пост советника ему теперь придется покинуть городское собрание Кохтла-Ярве.