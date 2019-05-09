Чт, 9.05.2019
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  • Новая должность и космический оклад: Валерий Корб трудоустроился в горуправе Кохтла-Ярве

Новая должность и космический оклад: Валерий Корб трудоустроился в горуправе Кохтла-Ярве

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Валерий Корб.

ФОТО: Madis Sinivee / PM/Scanpix Baltics

Не сумевший переизбраться в Рийгикогу политик-центрист Валерий Корб трудоустроился в городской управе Кохтла-Ярве советником по развитию.

«Валерий Корб стал победителем открытого конкурса на замещение вакансии советника по развитию. На конкурс поступило несколько заявлений, но одно из них вообще не соответствовало обозначенным условиям. В пользу Корба сыграли его большой опыт, прекрасное знание города и его проблем», - сказала в четверг, 9 мая, порталу Rus.ERR мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко, добавив, что в связи с назначением на пост советника ему теперь придется покинуть городское собрание Кохтла-Ярве.

Зарплата Валерия Корба установлена в соответствии с действующей в Кохтла-Ярве инструкцией по оплате труда городских служащих: по словам Янченко, речь идет об окладе в 2700 евро.

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