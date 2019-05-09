Чт, 9.05.2019
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  • Объявление о продаже недвижимости эффективно только в течение очень короткого времени

Объявление о продаже недвижимости эффективно только в течение очень короткого времени

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Квартира. Иллюстративный снимок.

ФОТО: KV.EE

При продаже недвижимости следует учитывать определенные временные нюансы, в зависимости от которых продажа может неожиданно застопориться, пишет портал Kodustiil.

Продавая свое жилище, вы должны быть готовы ко всему, в том числе и к тому, что через две недели после публикации ваше объявление может прекратить привлекать внимание потенциальных клиентов. Поэтому в случае неумелого маркетинга или бездействия процесс поиска покупателя может значительно удлинниться.

Эффективность рекламы недвижимости продолжается первые две недели. Затем объявление теряется среди более новых и с каждым днем его читают все меньше и меньше. Полгода на портале - и ваша реклама потеряла свою популярность окончательно, и шанс, что потенциальные покупатели найдут к вам дорогу, минимален, а то и равен нулю, пишет  homesandproperty.co.uk. Через полгода должна быть или значительно снижена цена, либо обновлено объявление. А лучше создать его заново.

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