Объявление о продаже недвижимости эффективно только в течение очень короткого времени

Продавая свое жилище, вы должны быть готовы ко всему, в том числе и к тому, что через две недели после публикации ваше объявление может прекратить привлекать внимание потенциальных клиентов. Поэтому в случае неумелого маркетинга или бездействия процесс поиска покупателя может значительно удлинниться.

Эффективность рекламы недвижимости продолжается первые две недели. Затем объявление теряется среди более новых и с каждым днем его читают все меньше и меньше. Полгода на портале - и ваша реклама потеряла свою популярность окончательно, и шанс, что потенциальные покупатели найдут к вам дорогу, минимален, а то и равен нулю, пишет homesandproperty.co.uk. Через полгода должна быть или значительно снижена цена, либо обновлено объявление. А лучше создать его заново.