Линнамяэ продает порталы KV.ee, City24, Osta.ee и Soov.ee

Сделка по продаже бизнеса предприятия должна быть завершена к июлю этого года. Стоимость ее не разглашается.

Доход будет использоваться для "развития других предприятий группы, включая медийные предприятия в странах Балтии, а также для поиска новых и интересных инвестиционных возможностей в других областях".

Apax Partners отмечает, что это их первая инвестиция в странах Балтии.

"Мы рассчитываем на дальнейшие инвестиции, основанные на нашей практике передового опыта, чтобы повысить ценность этих рынков для рекламодателей и потребителей", - отметил в пресс-релизе партнёр Apax Partners Т. Холл.