Чт, 9.05.2019
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Линнамяэ продает порталы KV.ee, City24, Osta.ee и Soov.ee

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Маргус Линнамяэ и Свен Нуутманн.

ФОТО: SILLE ANNUK/PM/SCANPIX BALTICS

Владелец Postimees Маргус Линнамяэ продал порталы объявлений KV.ee, City24.ee, City24.lv, Osta.ee и Soov.ee, а также другие принадлежащие ему порталы в странах Балтии инвестиционной группе Apax Partners.

Сделка по продаже бизнеса предприятия должна быть завершена к июлю этого года. Стоимость ее не разглашается.

Доход будет использоваться для "развития других предприятий группы, включая медийные предприятия в странах Балтии, а также для поиска новых и интересных инвестиционных возможностей в других областях".

Apax Partners отмечает, что это их первая инвестиция в странах Балтии.

"Мы рассчитываем на дальнейшие инвестиции, основанные на нашей практике передового опыта, чтобы повысить ценность этих рынков для рекламодателей и потребителей", - отметил в пресс-релизе партнёр Apax Partners Т. Холл.

"Мы убеждены в перспективах роста региона и очень очарованы деловой, прагматичной и предпринимательской культурой региона", - добавил он.

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