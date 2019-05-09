Линнамяэ продает порталы KV.ee, City24, Osta.ee и Soov.ee

Владелец Postimees Маргус Линнамяэ продал порталы объявлений KV.ee, City24.ee, City24.lv, Osta.ee и Soov.ee, а также другие принадлежащие ему порталы в странах Балтии инвестиционной группе Apax Partners.
Сделка по продаже бизнеса предприятия должна быть завершена к июлю этого года. Стоимость ее не разглашается.
Доход будет использоваться для "развития других предприятий группы, включая медийные предприятия в странах Балтии, а также для поиска новых и интересных инвестиционных возможностей в других областях".
Apax Partners отмечает, что это их первая инвестиция в странах Балтии.
"Мы рассчитываем на дальнейшие инвестиции, основанные на нашей практике передового опыта, чтобы повысить ценность этих рынков для рекламодателей и потребителей", - отметил в пресс-релизе партнёр Apax Partners Т. Холл.
"Мы убеждены в перспективах роста региона и очень очарованы деловой, прагматичной и предпринимательской культурой региона", - добавил он.