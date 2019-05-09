Не смотрите, это ужасно: построенный на месте трехсотлетнего коттеджа дом внутри отвратителен

Частью интерьера стали засохшие плети плюща, прогнившие балки и брошенные птичьи гнезда. «Над этим проектом мы работали долгое время, которое в основном ушло на консервацию развалин», - сказала Дерби.

Новый трехкомнатный дом сейчас используется как студия Кэйт Дерби. В нем есть гостиная, спальня, кухня и кабинет. Стоимость проекта, включая расходы на строительство новых стен в пересчете на евро - 240 000.