Чт, 9.05.2019
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  • Не смотрите, это ужасно: построенный на месте трехсотлетнего коттеджа дом внутри отвратителен

Не смотрите, это ужасно: построенный на месте трехсотлетнего коттеджа дом внутри отвратителен
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ФОТО: James Morris

Архитектор Кэйт Дерби и дизайнер Дэвид Коннор разглядели потенциал у старинного деревенского коттеджа, который годился разве что на пиломатериалы, пишет Homes.

Пара решила использовать развалины трехсотлетнего дома для очень необычного проекта.

Фото:

ФОТО: James Morris

Фото:

ФОТО: James Morris

Частью интерьера стали засохшие плети плюща, прогнившие балки и брошенные птичьи гнезда. «Над этим проектом мы работали долгое время, которое в основном ушло на консервацию развалин», - сказала Дерби.   

Фото:

ФОТО: James Morris

Фото:

ФОТО: James Morris

Новый трехкомнатный дом сейчас используется как студия Кэйт Дерби. В нем есть гостиная, спальня, кухня и кабинет. Стоимость проекта, включая расходы на строительство новых стен в пересчете на евро -  240 000.

Фото:

ФОТО: James Morris

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