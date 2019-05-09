«Чем дольше ждете, тем больше сумма»: у эстонского предприятия требуют выкуп

Член правления Nerostein Теуво Сарена подтвердил Postimees, что харкерская атака действительно произошла. «Большинство из систем уже восстановлены, поскольку у нас была резервная копия базы данных. Последние несколько компьютеров еще нуждаются в обновлении программного обеспечения», - говорит Сарена.

Хакеры напали на внутреннюю сеть компании и попытались получить доступ к программному обеспечению производственного оборудования.

По словам Сарена, у них требовали выкуп, но их это не заинтересовало, поскольку они сами смогли все восстановить.

Требование с выкупом появилось на экранах компьютеров предприятия. Конкретная сумма не была названа, но звучала угроза, что чем дольше они будут отвечать, тем больше будет сумма.