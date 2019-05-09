Чт, 9.05.2019
Никто не даст им гражданства из Брюсселя. Но в конечном итоге проблема, вероятно, решится. Яна Тоом
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • «Чем дольше ждете, тем больше сумма»: у эстонского предприятия требуют выкуп

«Чем дольше ждете, тем больше сумма»: у эстонского предприятия требуют выкуп

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Eurod.

ФОТО: Peeter Lilleväli

Хакеры вчера взломали инфосистему расположенного в Харьюмаа в Ватсла производителя кухонной мебели Nerostein и требовали выкуп.

Член правления Nerostein Теуво Сарена подтвердил Postimees, что харкерская атака действительно произошла. «Большинство из систем уже восстановлены, поскольку у нас была резервная копия базы данных. Последние несколько компьютеров еще нуждаются в обновлении программного обеспечения», - говорит Сарена.

Хакеры напали на внутреннюю сеть компании и попытались получить доступ к программному обеспечению производственного оборудования.

По словам Сарена, у них требовали выкуп, но их это не заинтересовало, поскольку они сами смогли все восстановить.

Требование с выкупом появилось на экранах компьютеров предприятия. Конкретная сумма не была названа, но звучала угроза, что чем дольше они будут отвечать, тем больше будет сумма.

Сарена заверил, что к базе данных клиентов хакеры не получили доступ. Специалисты расследуют, где находится тот пробел в безопасности, который позволил хакерам получить доступ к сети.  

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ