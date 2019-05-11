До и после: стоило ли переделывать убогий комод, чтобы получилось такое чудо?

Теперь ни для кого не секрет, что пара взмахов кисточкой - и перед вами новая вещь. Портал Kodustiil предлагает полюбоваться результатом работы румынского блогера Мируны Гаман. Результат впечатляет.
Мируна давно купила черную меловую краску, но долго не могла взять в толк, что бы ею выкрасить. Наконец она увидела в интернете старый комод. "Эврика!" - вскричала Мируна.
Одного решения просто воспользоваться черной краской было явно недостаточно. «Просто черный шкаф - это неинтересно», - пишет румынский блогер. - Поэтому я решила добавить золотые детали».
Сначала Мируна отшлифовала наждачной бумагой поверхность шкафа и покрыла его двумя слоями черной краски. Дав шкафу хорошенько просохнуть, умелица наклеила в нужных местах "золотую" фольгу. Так родился этот очень своеобразный дизайнерский шкафчик.
Блогер, специализирующийся на дизайне интерьера, своей работой довольна: «Kто бы мог подумать, что из банального коричневого комода получится получится такое?» И в самом деле - кто бы мог подумать?