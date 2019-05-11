До и после: стоило ли переделывать убогий комод, чтобы получилось такое чудо?

Мируна давно купила черную меловую краску, но долго не могла взять в толк, что бы ею выкрасить. Наконец она увидела в интернете старый комод. "Эврика!" - вскричала Мируна.

Фото: ФОТО: Miruna Gaman / www.decorz.ro

Одного решения просто воспользоваться черной краской было явно недостаточно. «Просто черный шкаф - это неинтересно», - пишет румынский блогер. - Поэтому я решила добавить золотые детали».

Фото: ФОТО: Miruna Gaman / www.decorz.ro

Сначала Мируна отшлифовала наждачной бумагой поверхность шкафа и покрыла его двумя слоями черной краски. Дав шкафу хорошенько просохнуть, умелица наклеила в нужных местах "золотую" фольгу. Так родился этот очень своеобразный дизайнерский шкафчик.

Фото: ФОТО: Miruna Gaman / www.decorz.ro