ЕС отверг ультиматум Ирана по ядерной сделке

Соответствующее заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини, а также глав МИД Франции, Германии и Великобритании распространила в четверг, 9 мая, Европейская служба внешних связей.

"Мы с большой обеспокоенностью приняли во внимание заявление, сделанное Ираном" по вопросу о соблюдении СВДП, отмечается в документе.

Авторы заявления настоятельно призвали Иран продолжать выполнять свои обязательства в соответствии с СВДП, как он это делал до сих пор, и воздерживаться от любых шагов по эскалации.

Страны Запада отвергают любые ультиматумы и будут оценивать действия Тегерана с учетом выполнения им положений СВПД и Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), подчеркивается в заявлении.

Могерини и главы МИД напомнили Тегерану о заседаниях Совместной комиссии по контролю над выполнением СВПД как о механизме, гарантирующем реализацию соглашения.

Сожалеют о действиях Вашингтона

Вместе с тем авторы документа выразили сожаление в связи с возобновлением Вашингтоном ограничительных мер в отношении Ирана после выхода из договора администрации Дональда Трампа. Брюссель, Париж, Берлин и Лондон остаются привержены своим обязательствам, в частности, выражающимся в "отмене санкций в интересах иранского народа".

"Мы полны решимости и впредь прилагать усилия для продолжения законной торговли с Ираном", в том числе с задействованием европейского финансового механизма внешнеторговых расчетов INSTEX, говорится в соглашении.

Условия Тегерана

Иранский президент Хасан Роухани 8 мая заявил, что Тегеран на срок в 60 дней прекращает продажу урана и тяжелой воды третьим странам. В соответствии с соглашением Исламская Республика должна была поставлять излишки другим государствам по достижении объемов производства обогащенного урана на уровне в 300 килограммов.