Чт, 9.05.2019
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  • Российская фигуристка-вундеркинд номинирована на звание лучшего спортсмена Европы

Российская фигуристка-вундеркинд номинирована на звание лучшего спортсмена Европы

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Александра Трусова.

ФОТО: VLADIMIR PESNYA / Sputnik

Европейские олимпийские комитеты (EOC) объявили претендентов на звание лучшего молодого спортсмена Европы по зимним видам спорта, передает newsru.com.

В шорт-лист номинантов вошла 14-летняя российская фигуристка Александра Трусова.

В минувшем сезоне Трусова заняла второе место в финале юниорского Гран-при и второй год подряд выиграла чемпионат мира среди юниоров. Кроме того, она стала второй на взрослом чемпионате России.

Подопечная Этери Тутберидзе стала первой фигуристкой в истории, кому удалось исполнить четверные лутц и тулуп и чисто выполнить два прыжковых элемента в четыре оборота в произвольной программе. Ей принадлежат юниорские мировые рекорды в произвольной программе (150,40) и по сумме баллов (222,89), а также рекорд по баллам за технику в произвольной программе (92,35), действительный и среди взрослых.

Помимо Александры, на награду претендуют австрийская горнолыжница Магдалена Эггер, немецкая сноубордистка Анника Софи Морган, словацкая шорт-трекистка Петра Руснакова и венгерский шорт-трекист Аттила Талабош.

Победитель будет объявлен во время семинара EOC, который пройдет 18-19 мая в Вене. Лучшего спортсмена Европы поощрят премией в 15 тысяч евро. В прошлом году премия досталась французской биатлонистке Камиль Бенед.

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