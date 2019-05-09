Российская фигуристка-вундеркинд номинирована на звание лучшего спортсмена Европы

Европейские олимпийские комитеты (EOC) объявили претендентов на звание лучшего молодого спортсмена Европы по зимним видам спорта, передает newsru.com.
В шорт-лист номинантов вошла 14-летняя российская фигуристка Александра Трусова.
В минувшем сезоне Трусова заняла второе место в финале юниорского Гран-при и второй год подряд выиграла чемпионат мира среди юниоров. Кроме того, она стала второй на взрослом чемпионате России.
Подопечная Этери Тутберидзе стала первой фигуристкой в истории, кому удалось исполнить четверные лутц и тулуп и чисто выполнить два прыжковых элемента в четыре оборота в произвольной программе. Ей принадлежат юниорские мировые рекорды в произвольной программе (150,40) и по сумме баллов (222,89), а также рекорд по баллам за технику в произвольной программе (92,35), действительный и среди взрослых.
Помимо Александры, на награду претендуют австрийская горнолыжница Магдалена Эггер, немецкая сноубордистка Анника Софи Морган, словацкая шорт-трекистка Петра Руснакова и венгерский шорт-трекист Аттила Талабош.
Победитель будет объявлен во время семинара EOC, который пройдет 18-19 мая в Вене. Лучшего спортсмена Европы поощрят премией в 15 тысяч евро. В прошлом году премия досталась французской биатлонистке Камиль Бенед.