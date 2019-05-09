Российская фигуристка-вундеркинд номинирована на звание лучшего спортсмена Европы

В шорт-лист номинантов вошла 14-летняя российская фигуристка Александра Трусова.

В минувшем сезоне Трусова заняла второе место в финале юниорского Гран-при и второй год подряд выиграла чемпионат мира среди юниоров. Кроме того, она стала второй на взрослом чемпионате России.

Подопечная Этери Тутберидзе стала первой фигуристкой в истории, кому удалось исполнить четверные лутц и тулуп и чисто выполнить два прыжковых элемента в четыре оборота в произвольной программе. Ей принадлежат юниорские мировые рекорды в произвольной программе (150,40) и по сумме баллов (222,89), а также рекорд по баллам за технику в произвольной программе (92,35), действительный и среди взрослых.

Помимо Александры, на награду претендуют австрийская горнолыжница Магдалена Эггер, немецкая сноубордистка Анника Софи Морган, словацкая шорт-трекистка Петра Руснакова и венгерский шорт-трекист Аттила Талабош.