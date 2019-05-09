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  • В аэропорту Франкфурта-на-Майне из-за полетов дронов отменили порядка 70 рейсов

В аэропорту Франкфурта-на-Майне из-за полетов дронов отменили порядка 70 рейсов

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Аэропорт Франкфурта-на-Майне.

ФОТО: Ralph Orlowski / Reuters / Scanpix

Воздушное сообщение в крупнейшей авиагавани Германии - аэропорту Франкфурта-на-Майне в четверг, 9 мая, на время было приостановлено в связи с несанкционированным использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщили в пресс-службе федеральной полиции.

По данным правоохранительных органов, вынужденная пауза в работе гавани продолжалась с 07.27 до 08.15 по местному времени (с 08.27 до 09.15 по Таллинну), после чего полеты были возобновлены. Как передало агентство AFP, сотрудникам аэропорта пришлось отменить около 70 рейсов. Готовившиеся совершить посадку самолеты перенаправлялись в другие гавани.

Начато расследование происшествия, виновные устанавливаются.

Вслед за Гатвиком

В конце декабря 2018 года была парализована работа аэропорта Гатвик - второй по загруженности воздушной гавани Великобритании - после того, как наземные службы зафиксировали над летным полем два беспилотника. Сообщения о появлении дронов в районе взлетно-посадочной полосы повторялись еще несколько раз, в последний раз это произошло вечером 21 декабря. По данным телекомпании Sky News, сбой, пришедшейся на преддверие Рождества по григорианскому календарю, затронул свыше 100 тысяч пассажиров, были отменены сотни рейсов.

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