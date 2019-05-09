В аэропорту Франкфурта-на-Майне из-за полетов дронов отменили порядка 70 рейсов

Воздушное сообщение в крупнейшей авиагавани Германии - аэропорту Франкфурта-на-Майне в четверг, 9 мая, на время было приостановлено в связи с несанкционированным использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщили в пресс-службе федеральной полиции.
Drohnensichtung am @Airport_FRA . Flugbetrieb im Zeitraum von 07:27 bis 08:15 Uhr eingestellt. Aufklärungs- und Fahndungsmaßnahmen der Sicherheitsbehörden wurden umgesetzt. Flugbetrieb seit 08:18 Uhr wieder aufgenommen. Unsere Pressemitteilung folgt. #BPol #WirSindSicherheit pic.twitter.com/ejXhY4Iva7— Bundespolizei Flughafen Frankfurt am Main (@bpol_air_fra) 9 мая 2019 г.
По данным правоохранительных органов, вынужденная пауза в работе гавани продолжалась с 07.27 до 08.15 по местному времени (с 08.27 до 09.15 по Таллинну), после чего полеты были возобновлены. Как передало агентство AFP, сотрудникам аэропорта пришлось отменить около 70 рейсов. Готовившиеся совершить посадку самолеты перенаправлялись в другие гавани.
Начато расследование происшествия, виновные устанавливаются.
Вслед за Гатвиком
В конце декабря 2018 года была парализована работа аэропорта Гатвик - второй по загруженности воздушной гавани Великобритании - после того, как наземные службы зафиксировали над летным полем два беспилотника. Сообщения о появлении дронов в районе взлетно-посадочной полосы повторялись еще несколько раз, в последний раз это произошло вечером 21 декабря. По данным телекомпании Sky News, сбой, пришедшейся на преддверие Рождества по григорианскому календарю, затронул свыше 100 тысяч пассажиров, были отменены сотни рейсов.