«Интер» близок к договорённости с Конте

По информации championat.com, нерадзурри в настоящий момент близки к достижению договорённости с бывшим наставником «Ювентуса», «Челси» и сборной Италии Антонио Конте, который сейчас пребывает без работы.

Отмечается, что нынешний главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти покинет свой пост только в том случае, если клуб договорится с Конте. При этом нерадзурри объявят о сделке не раньше 30 июня.