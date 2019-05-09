В Эстонии могут отменить выпускные экзамены в 9 классе

"В ситуации, когда мы все больше подчеркиваем принцип личностного ориентирования и поддержку ученика в соответствии с его индивидуальными способностями, одинаковое тестирование всех учащихся по окончании основной школы не оправдано, – сказала Майлис Репс. – Самим ученикам сложно обосновать необходимость экзаменов, так как к моменту их сдачи многие уже прошли приемное тестирование и поступили в гимназии".