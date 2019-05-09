В Эстонии могут отменить выпускные экзамены в 9-м классе

Министр образования и науки Майлис Репс обсудила с директорами школ возможную отмену выпускных экзаменов для учеников, заканчивающих основную школу, передает Rus.ERR.
"В ситуации, когда мы все больше подчеркиваем принцип личностного ориентирования и поддержку ученика в соответствии с его индивидуальными способностями, одинаковое тестирование всех учащихся по окончании основной школы не оправдано, – сказала Майлис Репс. – Самим ученикам сложно обосновать необходимость экзаменов, так как к моменту их сдачи многие уже прошли приемное тестирование и поступили в гимназии".
Присутствовавшие на семинаре руководители школ признали, что цель выпускных экзаменов по окончании основной школы в том виде, в котором они проходят сейчас, неясна, они тоже высказались за изменения. На данный момент соизмеримая обратная связь о результатах учебы может быть получена только по двум предметам (эстонскому языку и математике), а возможность проверить общую компетенцию отсутствует.