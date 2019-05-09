Чт, 9.05.2019
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  • Хельме призвал не забывать, что Россия до сих пор не вернула Эстонии часть территории

Хельме призвал не забывать, что Россия до сих пор не вернула Эстонии часть территории

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Март Хельме.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Министр внутренних дел Март Хельме вновь напомнил о том, что Российская Федерация до сих пор не вернула Эстонии 5,2 процента территории. Об этом он заявил в четверг, 9 мая, на пресс-конференции по итогам заседания правительства, когда журналисты напомнили ему о том, что запланировавшая поездку в Эстонию Марин Ле Пен считает, что Крым был присоединен к России добровольно.

По словам Хельме, следует говорить не только о Крыме, но и ситуации в Восточной Украине, Абхазии и Южной Осетии, передает Rus.ERR.

«Двойных стандартов быть не должно, до сих пор в руках России находится и 5,2% территории Эстонии. Россия не хочет нам ни возвращать эту территорию, ни давать за нее компенсацию, ни вообще обсуждать этот вопрос», - подчеркнул Март Хельме, добавив, что как Япония терпеливо ждет, когда ей удастся вернуть себе Курилы, так и Эстония готова ждать, когда вопрос территорий будет решен в плоскости международного права.

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