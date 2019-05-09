Чт, 9.05.2019
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Прямая трансляция: в центре Таллинна отмечают День Европы
Начало в 14:45!

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Европейский флаг.

ФОТО: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja

Сегодня в центре Таллинна будут отмечать День Европы, кульминацией которого станет концерт на площади Вабадузе.

День Европы посвящен миру, демократии и единству Европы. 9 мая 1945 стало в Европе первым мирным днем после Второй мировой войны, его посвятили памяти всех жертв войны. В пятую годовщину дня перемирия министр иностранных дел Франции Робер Шуман предложил объединить производство угля и стали Франции, Германии и других европейских стран. Это положило начало европейской интеграции и ЕС.

9 мая пройдут традиционные мероприятия на площади Вабадузе в Таллинне. В три часа дня начнется игра ориентирования, прозвучит музыка стран, отмечающих свое столетие, начнутся прямые трансляции из посольств, будут открыты детская зона, выставки и уличные кафе. В шесть часов президент Керсти Кальюлайд выступит с речью, за которой последует концерт, где выступят Стиг Ряста, Лийз Лемсалу, Иво Линна, Антти Каммисте, Lepatriinu и Frankie Animal.

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