В Эстонии есть спортсмены, которые могут угодить в допинговые скандалы

По правилам ВАДА спорстмены обязаны предоставлять через систему ADAMS данные о своем местоположении. Если допинг-офицеры прибудут в указанное фактическое место, где спортсмен находится, и не сумеют забрать допинг-пробу, то такой допинг-тест считается несданным и напротив фамилии спортсмена в системе появится соответствующая отметка. Три подобных случая пропуска допинг-контроля означают дисквалификацию на срок до двух лет.

"Это серьезная тема. Могу подтвердить, что и в Эстонии есть такие спортсмены, у которых имеется по два пропуска допинг-контроля. Поэтому есть возможность, что кто-то пропустит тест в третий раз". - сказал председатель Эстонского антидопингового комитета Хенн Валлимяэ. Сколько таких спортсменов сейчас имеется в стране Валлимяэ не уточнил.

По словам Валлимяэ, пропуски допинг-тестов зачастую являются следствием беспечности спортсмена, а не сознательные побеги от допинг-контроля: Но и разгильдяйство наказывается дисквалификацией. Если спортсмен пропустил допинг-контроль, то мы при первой возможности стараемся протестировать его снова".