Адвокат: Айн Кальюранд в любом случае должен быть оправдан

Керес назвал 250-страничный акт обвинения в отношении Кальюранда поразительным, поскольку в нем нет ни одного факта, подтверждающего неправомочное соглашение.

«Просто сказано, что в неизвестное время и в неизвестном месте было заключено неправомочное соглашение, а прокуратура утверждает это потому, что произошли якобы нарушающие порядок организации тендеров сделки и фиктивные сделки. Теперь пытаются сконструировать ситуацию, в которой, поскольку порядок был нарушен, это является неправомочным соглашением», - отметил он.

«Я тщательно прочел обвинения, в нем 77 сделок и действий, которые, по мнению прокуратуры, были замараны взятками. В 19 случаях из них прокуратура даже не смогла придумать, что с этими сделками не так», - сказал Керес.

По его словам, местами ситуация настолько абсурдна, что Кальюранда обвиняют в получении взяток за то, чтобы он выполнял сделку, заключенную Таллиннским портом и второй стороной.

По словам Кереса, не доказан и гражданский иск против Кальюранда и Аллана Кийля, несмотря на то, что это попытались сделать нанятый Таллиннским портом присяжный адвокат Карри Гинтер, а позднее адвокатские бюро KPMG и TGS Baltic.

«Таллиннский порт до сих пор продолжает выполнять ряд договоров, , в связи с которыми Кальюранда обвиняют в том, что они замараны взятками. Эти договоры не расторгнуты, я мог бы заключить, что эти договоры довольно выгодны компании», - сказал Керес.

Керес сказал BNS, что на то, что Айн Кальюранд не был должностным лицом, указывал сразу же после возбуждения уголовного дела еще перешедший с тех пор в государственный суд судья Велмар Бретт, а вскоре это повторили два состава окружного суда и Госсуд.

«На стадии предварительного следствия пояснения судов не было обязательными для прокуратуры, но было бы разумным руководствоваться ими, поскольку третий состав Таллиннского окружного состава после предъявления акта обвинения зафиксировал ошибку прокуратуры в плане квалификации и практика Госсуда полностью поддерживает интерпретации этого состава по другим пунктам», - сказал Керес.

По мнению Кереса, прокуратура, невзирая на это, упорно придерживается прежнего тупикового курса.

«Таким образом сегодня мы парадоксальным образом оказались из-за упрямства прокуратуры в ситуации, где всем присутствующим в зале — и я имею в виду и прокуроров, давайте говорить честно — ясно, что даже если бы фактическая база обвинения в течение последующих полутора лет была доказана, ни в коем случае не может быть вынесен приговор, признающий Айна Кальюранда виновным в поступке, в котором его обвиняют согласно с обвинительным актом», - сказал он.

По мнению Кереса, речь идет о фундаментальном изъяне в обвинительном акте.

Керес заявил BNS, что о расплывчатости и неконкретности обвинительного акта много говорилось, но самым главным его недостатком является то, что прокуратура не указывает точные время и место заключения неправомочного соглашения, как и его точное содержание.

«Вместо этого прокуратура построила обвинение на поиске связи между двумя сериями событий, которые даже по времени не происходили параллельно друг другу: с одной стороны, действия Айна Кальюранда в качестве члена правления Таллиннского порта, с другой — якобы фиктивные сделки Айна Кальюранда с дававшими взятки лицами, по итогам которых якобы передавались блага», - отметил он.

По мнению Кереса, центральным значением в рассмотрении этого уголовного дела обладают те действия, которые Кальюранд, согласно обвинительному акту, совершал, мотивируясь взятками, отдавая предпочтения другим предпринимателям, то есть нарушая порядок проведения сделок Tallinna Sadam, порядок передачи в употребление имущества Tallinna Sadam и закон о государственных поставках.

Керес добавил, что уже сегодня ясно, что при правильной квалификации существенная часть обвинения провалилась бы и без защиты.

Адвокат уверен, что в том, что касается обвинения в отмывании денег, все сводится к интерпретации правовой нормы, и даже если фактология обвинения по этому пункту окажется верной, Кальюранда следует оправдать.