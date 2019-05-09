Чт, 9.05.2019
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Март Хельме о поиске замены Куузику: люди один за другим отказываются

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Председатель EKRE Март Хельме.

ФОТО: Михкель Марипуу

Из-за того, что премьер-министр Юри Ратас (Центристская партия) находится с зарубежным визитом в Румынии, на сегодняшней пресс-конференции правительства его замещал министр внутренних дел Март Хельме (EKRE), пишет Postimees.

В пресс-конференции также приняли участие министр экономики и инфраструктуры Таави Аас и министр юстиции Райво Аэг.

В числе прочего, у Марта Хельме спросили, как продвигаются поиски замены Марти Куузику, подавшему в отставку через сутки после вступления в должность из-за подозрений в семейном насилии?

По его словам, поиски продвигаются тяжело: «Люди один за другим отказываются. Они не хотят, поскольку не хотят, чтобы их ошибки выносились на суд общественности. Многие уже отказались. Брали время на размышление и говорили, что не хотят стать мишенью».

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