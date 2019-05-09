Март Хельме о поиске замены Куузику: люди один за другим отказываются

В числе прочего, у Марта Хельме спросили, как продвигаются поиски замены Марти Куузику, подавшему в отставку через сутки после вступления в должность из-за подозрений в семейном насилии?

По его словам, поиски продвигаются тяжело: «Люди один за другим отказываются. Они не хотят, поскольку не хотят, чтобы их ошибки выносились на суд общественности. Многие уже отказались. Брали время на размышление и говорили, что не хотят стать мишенью».