Март Хельме о поиске замены Куузику: люди один за другим отказываются

Из-за того, что премьер-министр Юри Ратас (Центристская партия) находится с зарубежным визитом в Румынии, на сегодняшней пресс-конференции правительства его замещал министр внутренних дел Март Хельме (EKRE), пишет Postimees.
В пресс-конференции также приняли участие министр экономики и инфраструктуры Таави Аас и министр юстиции Райво Аэг.
В числе прочего, у Марта Хельме спросили, как продвигаются поиски замены Марти Куузику, подавшему в отставку через сутки после вступления в должность из-за подозрений в семейном насилии?
По его словам, поиски продвигаются тяжело: «Люди один за другим отказываются. Они не хотят, поскольку не хотят, чтобы их ошибки выносились на суд общественности. Многие уже отказались. Брали время на размышление и говорили, что не хотят стать мишенью».