Чт, 9.05.2019
Вы можете себе представить, чтобы какой-то министр в порыве критики назвал бы нашего предыдущего президента эмоционально разгоряченным мужчиной? Анна Пыльд

Перехват американского беспилотника российским самолетом попал на видео

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

MQ-9 Reaper

ФОТО: Scanpix / AP

Видео перехвата и сопровождения американского ударного беспилотника опубликовано в интернете в четверг.

Судя по видео, опубликованному в инстаграме, съемка велась из кабины истребителя Воздушно-космических сил России, передает "Интерфакс".

На кадрах можно видеть MQ-9 Reaper - разведывательный ударный беспилотный летательный аппарат американского производства.

О месте и времени съемки не сообщается.

MQ-9 Reaper создан на основе MQ-1 Predator.

Беспилотник оснащен турбовинтовым двигателем, который позволяет развивать скорость более 400 км/час. Практический потолок - 13 тысяч метров. Максимальная продолжительность полета БПЛА - 24 часа.

MQ-9 Reaper эксплуатируется в ВВС США, ВМС США, ВВС Великобритании.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ