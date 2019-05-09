Перехват американского беспилотника российским самолетом попал на видео

Видео перехвата и сопровождения американского ударного беспилотника опубликовано в интернете в четверг.
Судя по видео, опубликованному в инстаграме, съемка велась из кабины истребителя Воздушно-космических сил России, передает "Интерфакс".
На кадрах можно видеть MQ-9 Reaper - разведывательный ударный беспилотный летательный аппарат американского производства.
О месте и времени съемки не сообщается.
MQ-9 Reaper создан на основе MQ-1 Predator.
Беспилотник оснащен турбовинтовым двигателем, который позволяет развивать скорость более 400 км/час. Практический потолок - 13 тысяч метров. Максимальная продолжительность полета БПЛА - 24 часа.
MQ-9 Reaper эксплуатируется в ВВС США, ВМС США, ВВС Великобритании.