Великобритания впервые с XIX века прожила неделю без угля

Об этом в среду, 8 мая, сообщила в Twitter Национальная сетевая компания Великобритании (NGE) - оператор линий электропередачи.

@ng_eso confirms the first ever week of coal-free operation of Great Britain’s electricity system! The last coal generator came off the system at 13:24hrs on Wednesday 1st May– meaning we reach a week with no coal at 13:24hrs today!! #netzero #zerocarbon — National Grid ESO (@ng_eso) 8 мая 2019 г.

Акция, стартовавшая 1 мая, проводилась в рамках кампании по полному отказу от этого вида топлива к 2025 году.

Инициатива реализуется британскими властями в рамках борьбы с изменениями климата.

"По мере того как наша энергосистема все активнее работает за счет возобновляемых источников энергии, подобные паузы в использовании угля будут становиться регулярными", - уверен директор по системным операциям NGE Финтан Слай.

Ставка - на газ и возобновляемые источники

Как свидетельствует статистика, в 2018 году на возобновляемые источники (с использованием ветра, солнца, биотоплива и гидроэнергетического потенциала) в Великобритании приходилось 27,5 процента всей производимой энергии. Выработка за счет угля в минувшем году достигла минимума и составляла всего шесть процентов. В то же время на газ приходились 43,9 процента. В соответствии с планами правительства к 2030 году планируется приблизительно треть всей энергии в Великобритании получать путем задействования прибрежных ветряных парков.