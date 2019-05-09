Чт, 9.05.2019
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Великобритания впервые с XIX века прожила неделю без угля

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Электростанция, работающая на угле.

ФОТО: Phil Noble / REUTERS

Великобритания впервые со времен правления королевы Виктории и введения в строй первой угольной электростанции в 1882 году в течение одной недели не использовала электроэнергию, для производства которой применялся бы каменный уголь.

Об этом в среду, 8 мая, сообщила в Twitter Национальная сетевая компания Великобритании (NGE) - оператор линий электропередачи.

Акция, стартовавшая 1 мая, проводилась в рамках кампании по полному отказу от этого вида топлива к 2025 году.

Инициатива реализуется британскими властями в рамках борьбы с изменениями климата.

"По мере того как наша энергосистема все активнее работает за счет возобновляемых источников энергии, подобные паузы в использовании угля будут становиться регулярными", - уверен директор по системным операциям NGE Финтан Слай.

Ставка - на газ и возобновляемые источники

Как свидетельствует статистика, в 2018 году на возобновляемые источники (с использованием ветра, солнца, биотоплива и гидроэнергетического потенциала) в Великобритании приходилось 27,5 процента всей производимой энергии. Выработка за счет угля в минувшем году достигла минимума и составляла всего шесть процентов. В то же время на газ приходились 43,9 процента. В соответствии с планами правительства к 2030 году планируется приблизительно треть всей энергии в Великобритании получать путем задействования прибрежных ветряных парков.

В Германии от использования бурого и каменного угля планируют окончательно отказаться к концу 2038 года.

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