Тутанхамон был египетским фараоном, который жил и умер около 3000 лет назад. ФОТО: AL YOUM AL SAABI / REUTERS

В английском графстве Эссекс обнаружено королевское захоронение, которое по значимости ученые уже назвали «британской гробницей Тутанхамона».

Захоронение случайно вскрыли рабочие еще в 2003 году во время дорожных работ, проходивших между пабом и супермаркетом в районе Приттлевелл, который находится в черте города Саутенд-он-Си.

Когда к делу подключилась группа археологов из Лондонского музея археологии (Mola), они к своему изумлению обнаружили сохранившуюся в целости погребальную камеру размером в четыре квадратных метра и глубиной в полтора метра, содержавшую около 40 редчайших артефактов.

Среди человеческих останков там были обнаружены лишь фрагменты зубной эмали, которая, по мнению экспертов, принадлежала англосаксонскому принцу, жившему в VI веке.

Как говорят ученые, это самое древнее христианское захоронение англосаксонской королевской особы.

«Король бирюлек»?

Среди редких артефактов - древний музыкальный инструмент лира и деревянная шкатулка, которая, по мнению ученых, является единственным образчиком художественной росписи по дереву англосаксонского периода в Британии.

Там были также обнаружены золотые монеты, позолоченное горлышко деревянного сосуда для питья, декоративные стеклянные стаканы и кувшин, которые, как полагают, были привезены из Сирии.

Археологи отмечают, что все эти вещи были положены в гробницу в ходе тщательно проведенного погребального ритуала, а это свидетельствует о том, что захоронена здесь была королевская особа.

Местные жители района Приттлевелл неофициально стали называть захороненного в гробнице человека «принцем Приттлевелла» или «королем брюликов» из-за количества драгоценностей, обнаруженных в его могиле.

Первоначально высказывалось предположение, что это могла быть гробница, сооруженная примерно в 604-616 годах для саксонского короля Эссекса Сиберта, однако радиоуглеродный анализ и другие тесты показали, что время ее появления относится к промежутку между 575 и 605 годами - то есть по крайней мере за 11 лет до смерти Сиберта.

Теперь, после 15 лет тщательных изысканий, археологи говорят, что, скорее всего, это гробница брата Сиберта, Саксы.

С почестями, достойными принца

Кресты из листового золота, найденные внутри гроба, как полагают, были положены на глаза усопшего - чтобы не оставалось сомнений в его принадлежности христианской вере;

В то же время некоторые другие детали - могильный холм, предметы, положенные в гробницу, а также сама внутренняя деревянная камера - говорят о доминировавших в то время дохристианских обычаях и верованиях;

Золотая пряжка для ремня, скорее всего, была сделана специально для погребения и свидетельствует о высоком статусе усопшего;

Нехарактерно большой гроб, сделанный из ясеня, с разукрашенной крышкой должен был весить около 160 кг и вмещать не только умершего, но и различные личные предметы;

Размер гроба, а также расположение в нем артефактов, говорят о том, что рост умершего мужчины был 168 см;

В гробнице также находилось складное железное сиденье, с которого обычно местный правитель раздавал дары и награды своим соратникам и воинам;

Искусно сделанный меч с роговой рукоятью, украшенной обручами из ребристой золотой проволоки, с художественно вытравленным рисунком на клинке также говорит об аристократическом или королевском происхождении его владельца.

Источник : Mola

Неожиданное место

Как отметила директор отдела исследований Музея археологии Софи Джексон, никто не ожидал, что малообещающий объект раскопок, обнаруженный в 2003 году, будет по значимости равен гробнице Тутанхамона.

«Он находится между железнодорожными путями и дорогой, прямо у обочины. В довольно неожиданном месте», - сказала археолог.

По словам ученого, эта гробница дает представление об интересном периоде времени, когда христианство только зарождалось на британских островах.

«Это было переходное время от языческих погребений, когда хоронили со всем имуществом, но уже с [христианскими] крестами», - сказала Софи Джексон.

По ее словам, в гробнице, по всей видимости, был захоронен Сакса, брат Сиберта.

«Идет много споров по поводу того, был ли он уже вполне зрелым волосатым саксонским воякой или же совсем молодым? Может, он умер до того, как успел проявить себя?» - говорит археолог.

В этом исследовании по восстановлению облика гробницы участвовало более 40 экспертов из различных областей.

Некоторые фрагменты захоронения были настолько сильно разъедены временем и средой, что от них остались лишь отпечатки грунта. Эти артефакты были восстановлены с помощью компьютерной томографии и микроскопических анализов образцов почвы.

Некоторые из уцелевших предметов будут выставлены в городском музее Саутенд-он-Си уже в эту субботу.

Музей Саутенда совместно с Музеем археологии запустили специальный сайт, где выложена вся информация (на английском языке) об этих раскопках с интерактивной схемой гробницы.

Кто такой Тутанхамон?

Тутанхамон был египетским фараоном, который жил и умер около 3000 лет назад.

Его гробница была найдена британским археологом Ховардом Картером в 1922 году в месте, которое теперь известно как Долина Царей.

Гробница Тутанхамона была обнаружена прекрасно сохранившейся, с настенными росписями, рассказывавшими историю жизни и смерти фараона Тутанхамона, и насчитывала около 2000 артефактов.

После того как все сокровища были пронумерованы, очищены и изъяты из захоронения, гробница Тутанхамона стала туристической достопримечательностью, открытой для публики в 1930-х годах.

Сейчас сокровища Тутанхамона хранятся в Египетском музее. В этом году в честь приближающегося столетия со дня открытия этой гробницы Египет посылает коллекцию из 150 артефактов с мировым турне.

С ноября 2019 года они будут выставлены в лондонской галерее Саатчи.