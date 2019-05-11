Как бороться с пылью: cоветы, которые работают

Профессиональный декоратор, художник и блогер Оксана Пантелеева рассказала порталу InMyRoom, как бороться с пылью.
Даже если на практике реализовать идеи минимализма и спрятать все книги и безделушки за дверцами шкафчиков, долго жить в таком аскетичном пространстве человек не сможет. Сможете ли вы избавиться от пыли раз и навсегда?
Пылесосьте стены
Пыль оседает даже на стенах, и их тоже надо время от времени пылесосить. А обои, особенно структурные, собирают пыль намного больше, чем шторы из полиэстера.
Сделайте часть полок на кухне открытыми
Пыль в закрытых шкафах собирается точно так же, как и в открытых. Это проверено. Открытые полки на кухне подходят только для тех предметов, которыми вы пользуетесь ежедневно. Ни чашки, ни стаканы не успевают загрязниться, потому что их моют почти каждый день. Они хранятся в перевернутом состоянии: так внутрь них никогда и ничего не попадет. Большие салатницы тоже не очень мешают: если необходимо раз в неделю протереть полку, то несложно их снять.
Но не делайте этого на маленькой кухне
Открытые полки могут стать табу для очень маленьких пространств. Если ваша кухня 2,5 х 2,5 метра, то, наверное, лучшим решением будет устройство закрытой системы хранения от пола до потолка.
Убирайте на открытых книжных полках раз в месяц
Если пользоваться домашней библиотекой постоянно, то дверцы на шкафах не нужны. Плюс к этому, не стоит забывать, что книжные шкафы с системой хранения, удобными полками и хорошими дверцами стоят больших денег. Поэтому если нет возможности приобрести такие шкафы, вопрос о дверцах на дешевых шкафах отпадает сам собой. При этом уборку на полках достаточно проводить раз в месяц при помощи обычного пылесоса.
Прячьте лишние предметы декора
Любой предмет декора можно назвать блажью. Без этого точно можно жить. Есть такие понятия, как необходимый и достаточной минимум. Так вот, у каждого этот минимум свой. Если вы коллекционируете белый фарфор и каждая статуэтка связана с определенным жизненным событием, то вы хотите видеть ее каждый день.
Но в коробках на антресолях все же хранится еще добрая сотня разных декоративных предметов, которые вы периодически достаете, и ваша мини-экспозиция меняется в зависимости от настроения, времени года и желания привнести в интерьер что-то новое. Поэтому лучше лишнее убирать и иногда менять, чтобы возникало ощущение чего-то нового и интересного.
Ухаживайте за картинами
Вы думаете, что картины - это не пылесборники? Еще какие! Но в отличие от ваз и прочего декора их нельзя отнести в санузел и помыть. Поэтому здесь на помощь приходят хорошее пушистое приспособление для собирания пыли и мягкая тряпочка из микрофибры. Раз в месяц очень аккуратно очищайте все свои фотографии и картины от пыли. На это уходит примерно 30 минут.
Вовремя ухаживайте за домашними животными
Хотите жить в чистоте, не забывайте бороться с грязью и шерстью. Для крупных собак, гуляющих на улице, еще на этапе ремонта можно предусмотреть душ для мытья лап. Это избавит от лишней грязи в доме. Что же касается шерсти, то достаточно каждый день вычесывать собаку или кошку в период линьки, а после процедуры проводить по шерсти влажной рукой или специальной резиновой перчаткой.
Уборку делайте раз в месяц, но убирайте — каждый день
Генеральную уборку, заглядывая во все самые потаенные места квартиры, мы делаем раз или два в год — обычно весной и осенью. Но менее углубленную уборку приходится делать примерно раз в месяц. На это уходит около 4–5 часов на квартиру площадью 70 кв. м.
Но существуют почти ежедневные процедуры, которые касаются наведения порядка в доме и здорово сокращают время, затраченное в итоге на генеральную уборку. Например, за пять минут можно помыть раковину, за 15 минут — почистить сантехнику.
Но если ничего не делать в течение недели, двух или месяца, то генеральная уборка может занять почти весь день. И понятно, что ни о каких вазочках, открытых полочках и прочих радостях в этом случае вы не сможете говорить без содрогания. Так может, лучше убирать каждый день по пять минут, чем один раз, но 24 часа?