Как бороться с пылью: cоветы, которые работают

Даже если на практике реализовать идеи минимализма и спрятать все книги и безделушки за дверцами шкафчиков, долго жить в таком аскетичном пространстве человек не сможет. Сможете ли вы избавиться от пыли раз и навсегда?

Пылесосьте стены

Пыль оседает даже на стенах, и их тоже надо время от времени пылесосить. А обои, особенно структурные, собирают пыль намного больше, чем шторы из полиэстера.

Сделайте часть полок на кухне открытыми

Пыль в закрытых шкафах собирается точно так же, как и в открытых. Это проверено. Открытые полки на кухне подходят только для тех предметов, которыми вы пользуетесь ежедневно. Ни чашки, ни стаканы не успевают загрязниться, потому что их моют почти каждый день. Они хранятся в перевернутом состоянии: так внутрь них никогда и ничего не попадет. Большие салатницы тоже не очень мешают: если необходимо раз в неделю протереть полку, то несложно их снять.

Но не делайте этого на маленькой кухне

Открытые полки могут стать табу для очень маленьких пространств. Если ваша кухня 2,5 х 2,5 метра, то, наверное, лучшим решением будет устройство закрытой системы хранения от пола до потолка.

Убирайте на открытых книжных полках раз в месяц

Если пользоваться домашней библиотекой постоянно, то дверцы на шкафах не нужны. Плюс к этому, не стоит забывать, что книжные шкафы с системой хранения, удобными полками и хорошими дверцами стоят больших денег. Поэтому если нет возможности приобрести такие шкафы, вопрос о дверцах на дешевых шкафах отпадает сам собой. При этом уборку на полках достаточно проводить раз в месяц при помощи обычного пылесоса.

Прячьте лишние предметы декора

Любой предмет декора можно назвать блажью. Без этого точно можно жить. Есть такие понятия, как необходимый и достаточной минимум. Так вот, у каждого этот минимум свой. Если вы коллекционируете белый фарфор и каждая статуэтка связана с определенным жизненным событием, то вы хотите видеть ее каждый день.

Но в коробках на антресолях все же хранится еще добрая сотня разных декоративных предметов, которые вы периодически достаете, и ваша мини-экспозиция меняется в зависимости от настроения, времени года и желания привнести в интерьер что-то новое. Поэтому лучше лишнее убирать и иногда менять, чтобы возникало ощущение чего-то нового и интересного.

Ухаживайте за картинами