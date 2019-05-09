Чт, 9.05.2019
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Эстонский вратарь подписал контракт с лондонским "Арсеналом"

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Karl Jakob Hein.

ФОТО: arsenal.com

Лондонский "Арсенал" объявил о заключении профессионального контракта с 17-летним эстонским голкипером Карлом Якобом Хейном, передает Postimees.

"Эстонский вратарь присоеднился к нам в прошлом гоу, перейдя из клуба "Нымме Юнайтед". Хейн принял участие в пяти матчах Премьер-лиги U18, а также провел одну сухую игру в молодежном кубке против "Нортхэмптона". "Арсенал" желает поздравить Карла с заключением нового контракта и надеется на его дальнейшее развитие" - сообщается в официальном пресс-релизе лондонского клуба.

Срок контракта Хейна с "Арсеналом" пока не разглашается, ранее ходили слухи о трехлетнем контракте.

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