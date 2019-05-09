Игорь Копытин: публичное празднование Дня Победы сигнализирует об опасности гибридной войны

Празднование Дня Победы в Советском Союзе официально было провозглашено президиумом Верховного Совета уже 8 мая 1945 года. Несмотря на это праздник не отмечался на государственном уровне в течение последующих двух десятилетий. В 1947 году даже вдобавок отменили введенный по этому случаю государственный выходной.

9 мая стали масштабно отмечать лишь при Леониде Брежневе в 1965 году. Да и то по важности этот праздник оставался вторым после годовщины революции 7 ноября. В современной России празднование 9 мая с проведением военного парада и массовыми мероприятиями – тоже сравнительно новое явление, поскольку оно стало системным лишь в 2008 году, т.е. чуть более десяти лет назад.

Мероприятия, организованные по случаю праздника, в современной России воинственны и у части народа вызывают эйфорию, которая распространяется через границу России и охватывает общины «соотечественников» в ближнем и дальнем зарубежье. В связи с этим стоило бы задать три вопроса, на которые в статье мы попытаемся найти ответ: почему годовщина победы во Второй мировой войне, 9 мая, - столь важный в России праздник, почему многие эстонские русские отмечают его тоже и почему часть эстонцев не разделяют радости русских.

На сегодняшний день ясно, что празднование Дня Победы в России превратилось не просто в ритуал, а в культ. Один из основных тезисов российского победного нарратива – Россия спасла мир от фашизма. Перед Днем Победы можно преклоняться, но сомневаться в нем нельзя. Культ Дня Победы не терпит критики, поскольку это российская государственная вера. Все, кто осмелятся усомниться, немедленно будут заклеймены «фашистами».

К сожалению, у историков есть к Великой Отечественной войне вопросы, ответы на которые затруднены, поскольку они нарушают официальный патриотический нарратив. Среди этих вопросов – роль Советского Союза в развязывании Второй мировой войны, в первую очередь, пакт Молотова-Риббентропа и последовавшая за этим агрессия в отношении Польши, Финляндии и стран Балтии.

Можно привести в пример число военных жертв, массовое убийство польских офицеров, репрессии советского режима, массовый коллаборационизм, масштаб помощи западных союзников, «освободительные походы» и многие другие вопросы, крайне неудобные для Кремля. Вместо того чтобы вступать в академическую дискуссию и критически осмыслить свою историю, власть ввела единую концепцию преподавания и интерпретации истории. Для идеологизации исторического нарратива было создано несколько исследовательских центров и нескольким исследовательским институтам, по сути, было поручено разработать дополнительные обоснования для объяснения Великого Отечества и Великой Победы. Историческая наука стала оружием российской информационной войны, а историки – солдатами этой войны.

Обобщенно можно сказать, что День Победы стал краеугольным камнем российской государственной идеологии. Это должно помочь консолидировать российское общество и отвлечь внимание от социально-экономических проблем. Вместе с российским арсеналом оружия День Победы для русских – объект национальной гордости.