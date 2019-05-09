Картина дня: 9 мая, интервью с Раймондом Кальюлайдом и заявление Марта Хельме

Раймонд Кальюлайд: радикалов надо держать на расстоянии – пусть сидят в стороне и несут свои глупости!

Rus.Postimees продолжает цикл интервью с кандидатами в евродепутаты. В студию приглашен депутат Рийгикогу Раймонд Кальюлайд, который решил баллотироваться в Европарламент как независимый кандидат. Читать далее...

Галерея: жители Таллинна несут цветы к Бронзовому солдату

Начиная с раннего утра отмечающие окончание Второй мировой войны жители Таллинна несут цветы на столичное Военное кладбище. Читать далее...

Игорь Копытин: публичное празднование Дня Победы сигнализирует об опасности гибридной войны

И российский нарратив о победе во Второй мировой войне, и вся современная российская идеология позволяет завоевать поддержку человека любой национальности, пишет в Postimees историк Игорь Копытин.

Про отмазки и эстонские флаги на День Победы в Нарве

У меня дома в углу стоит эстонский флаг, принадлежащий квартирному товариществу. Мы договорились с правлением КТ, что я буду вывешивать его на доме в те дни, когда это требуется. Я постоянно забываю это делать - ну не держатся у меня в голове праздники, с которыми у меня нет никакой духовной связи. Знаю, что я не прав. Но вижу, что я не одинок - эстонские флаги в Нарве вообще мало кто вывешивает, заметили?

Мэр Нарвы: "Мы согласовали митинг, а согласовать шествие не могли"

Нарвская горуправа в самом конце рабочего дня 8 мая отказала организаторам народного празднования Дня победы в разрешении на шествие по улицам города. Объяснили это тем, что полиция изменила свое согласование уже после 16.00. Читать далее...

В корпусе «Эстонии» может быть пробоина? Шведы требуют нового расследования катастрофы и погружения к останкам парома

Родственники шведов, погибших на пароме «Эстония», подали на Эстонию в суд и требуют проведения нового расследования и погружения к останкам судна, пишет Postimees со ссылкой на вчерашний выпуск передачи «Очевидец». Читать далее...

Масштабный сбой по всей Эстонии: Mobiil-ID, ИД-карты и портал налоговиков вышли из строя

Как в Эстонии, так и в Литве с сегодняшнего утра наблюдается сбой в работе Mobiil-ID и связанных с ним услугами. Читать далее...

Март Хельме о поиске замены Куузику: люди один за другим отказываются

Из-за того, что премьер-министр Юри Ратас (Центристская партия) находится с зарубежным визитом в Румынии, на сегодняшней пресс-конференции правительства его замещал министр внутренних дел Март Хельме (EKRE). Читать далее...

В Эстонии могут отменить выпускные экзамены в 9-м классе

Министр образования и науки Майлис Репс обсудила с директорами школ возможную отмену выпускных экзаменов для учеников, заканчивающих основную школу. Читать далее...

Новая должность и космический оклад: Валерий Корб трудоустроился в горуправе Кохтла-Ярве

Не сумевший переизбраться в Рийгикогу политик-центрист Валерий Корб трудоустроился в городской управе Кохтла-Ярве советником по развитию. Читать далее...

Рынок недвижимости в Эстонии ждет спад? Банки больше не хотят давать кредиты

Удвоившую прибыль в первом квартале фирму Merko Ehitus тревожит ситуация на банковском рынке стран Балтии, где конкуренция маленькая и получение кредита становится все более сложной задачей. Читать далее...

Фото и видео: в Москве прошел парад Победы

Сегодня в Москве на Красной площади прошел парад в честь 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Читайте далее...

Айн Кальюранд не сумел добиться освобождения своего имущества из-под ареста

Решение арестовать имущество обвиняемого в коррупции бывшего руководителя предприятия Tallinna Sadam Айна Кальюранда останется в силе, поскольку Государственный суд не принял к рассмотрению поданную защитников Кальюранда жалобу. Читать далее...

Названа новая ошибка пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета

Заслуженный пилот России Юрий Сытник заявил, что причиной авиакатастрофы в Шереметьево могло стать то, что пилоты Sukhoi Superjet 100 не отключили часть оборудования при входе в грозу. Читать далее...

Не связывайтесь с ними! Жителей Эстонии призывают обходить стороной одну фирму