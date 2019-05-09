Чт, 9.05.2019
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  • Не связывайтесь с ними! Жителей Эстонии призывают обходить стороной одну фирму

Не связывайтесь с ними! Жителей Эстонии призывают обходить стороной одну фирму

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Евро.

ФОТО: Toomas Huik

Финансовая инспекция предостерегла инвесторов от контактов с фирмой инвестиционных услуг S24 Trading Limited, не имеющей действующей в Эстонии лицензии.

Об этом пресс-служба инспекции сообщила BNS, отметив, что, по имеющейся у нее данным, S24 Trading Limited уже обращалась к жителям Эстонии и предлагала им инвестиционные услуги.

Поскольку у предприятия нет действующей в Эстонии лицензии на оказание инвестиционных услуг, у фирмы нет и права оказывать в стране услуги инвестирования.

На домашней странице Финансовой инспекции вывешен и постоянно обновляется список предприятий, которым в Эстонии разрешено предоставлять кредитные услуги или оказывать посредничество в их предложении, в том числе, и за рубежом.

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