Не связывайтесь с ними! Жителей Эстонии призывают обходить стороной одну фирму

Об этом пресс-служба инспекции сообщила BNS, отметив, что, по имеющейся у нее данным, S24 Trading Limited уже обращалась к жителям Эстонии и предлагала им инвестиционные услуги.

Поскольку у предприятия нет действующей в Эстонии лицензии на оказание инвестиционных услуг, у фирмы нет и права оказывать в стране услуги инвестирования.