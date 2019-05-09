Названа новая ошибка пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета

По его мнению, экипаж должен быть отключить первый комплект автопилота, первый комплект локатора и один из комплектов радиостанции. Сытник добавил, что из-за этого в конечном итоге пилоты остались без связи и автоматики.

Он отметил, что за годы эксплуатации в Sukhoi Superjet 100 больше десяти раз попадала молния, но это не приводило к серьезным последствиям.

7 мая сообщалось, что пилоты самолета после приземления в Шереметьево не отключили двигатели и оставили окно в кабине открытым. Эти ошибки косвенным образом могли повлиять на распространение огня. По данным источников агентства РБК, принадлежащего Григорию Березкину, двигатели работали до тех пор, пока их не потушили.

Авиакатастрофа в аэропорту Шереметьево произошла 5 мая. Самолет SSJ-100 авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Москвы в Мурманск, загорелся во время жесткой аварийной посадки. Погибли 40 пассажиров и один бортпроводник. Большинство из них умерли из-за отравления продуктами горения. Выжили 37 человек, включая четырех членов экипажа.