Галерея: квартира в Ласнамяэ с пышным декором, колоннами и зеркальным потолком

В квартире имеются две отдельные спальни: одна с входом из гостиной, другая - из ванной, гостиная, коридор и открытая кухня-столовая. В коридоре, кухне и ванной на полу плитка с подогревом, в комнатах - ламинат и отциклеванный щитовой паркет.

В квартире остается и входит в цену вся кухонная мебель со столешницами из гранита и мрамора вместе с техникой, вся мебель с отделкой из мрамора в ванной, а также вся мебель в спальне. Остальная мебель - по договоренности.

В квартире заменены все окна, электропроводка, радиаторы, канализационные и водяные стояки. В спальне установлен зеркальный потолок. В ванной - подвесной потолок. Имеется охранная сигнализация.