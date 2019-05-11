Галерея: квартира в Ласнамяэ с пышным декором, колоннами и зеркальным потолком

Четырехкомнатная квартира расположена на втором этаже девятиэтажного панельного дома в Ласнамяе. В квартире была сделана перепланировка: спальня увеличена за счет балкона, туалет с ванной объединены и увеличены, кухня объединена с одной из комнат.
В квартире имеются две отдельные спальни: одна с входом из гостиной, другая - из ванной, гостиная, коридор и открытая кухня-столовая. В коридоре, кухне и ванной на полу плитка с подогревом, в комнатах - ламинат и отциклеванный щитовой паркет.
В квартире остается и входит в цену вся кухонная мебель со столешницами из гранита и мрамора вместе с техникой, вся мебель с отделкой из мрамора в ванной, а также вся мебель в спальне. Остальная мебель - по договоренности.
В квартире заменены все окна, электропроводка, радиаторы, канализационные и водяные стояки. В спальне установлен зеркальный потолок. В ванной - подвесной потолок. Имеется охранная сигнализация.
Остальные фотографии и другая информация о квартире находятся ЗДЕСЬ.