Как узнать, что рассаде помидоров требуется дополнительный полив

Опытный огородник и автор блога The Real Farmhouse утверждает, что это - глубокие заблуждения.

Чтобы помидор хорошо рос, лунку для посадки нужно хорошо полить, затем посадить рассаду томата, а затем снова полить. Затем рассаду нужно оставить в покое на пять-восемь дней, а в будущем поливать в соответствии с погодой.

Только тогда корни рассады проникнут достаточно глубоко в землю и смогут сами получать из нее влагу. Когда растения поливают каждый день, их корни остаются на поверхности и зависят от полива, а не от количества влаги в глубине почвы.