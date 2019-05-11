Как узнать, что рассаде помидоров требуется дополнительный полив

Многие садоводы убеждены, что помидорную рассаду следует поливать каждый день, а листья странной формы - признак того, что растение уже умирает, пишет Kodustiil.
Опытный огородник и автор блога The Real Farmhouse утверждает, что это - глубокие заблуждения.
Чтобы помидор хорошо рос, лунку для посадки нужно хорошо полить, затем посадить рассаду томата, а затем снова полить. Затем рассаду нужно оставить в покое на пять-восемь дней, а в будущем поливать в соответствии с погодой.
Только тогда корни рассады проникнут достаточно глубоко в землю и смогут сами получать из нее влагу. Когда растения поливают каждый день, их корни остаются на поверхности и зависят от полива, а не от количества влаги в глубине почвы.
Странные листья не обязательно означают нехватку воды. В жаркий солнечный день листья помидора сжимаются в пучок для защиты растения от слишком сильного солнца. Исходя из этого, нельзя сделать вывод, что это происходит от нехватки воды. О недостатке воды свидетельствуют листья, собранные в пучок уже ранним утром, то есть задолго до того, как солнце начинает нагревать теплицу. Именно тогда растения следует полить допольнительно.