Чт, 9.05.2019
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Названы самые привлекательные работодатели Эстонии

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Работа. Иллюстративное фото.

ФОТО: Panther Media/Scanpix

Портал CV-Online в сотрудничестве с агентством по брендингу работодателей Instar выяснил, в каких компаниях хотят работать жители Эстонии.

CV-Online Estonia выяснил предпочтения населения трудоспособного возраста при выборе работодателей. Как сообщила директор по маркетингу CV.ee Марис Вийрес, в исследовании приняло участие 2399 человек.

«Работодатели, вошедшие в топ, сказали, что сейчас необходимо по-новому подходить к вызовам на рынке труда, держать в команде людей, которые любят свою работу, и извлекать уроки из обратной связи», - отметила она.

В этом году в топ самых желанных работодателей вошли 10 организаций:

  • Эстонский филиал Nordea Bank – самый желанный работодатель 2019 года в Эстонии
  • LHV PANK - первое место в финансовой сфере
  • APOLLO KAUPLUSED OÜ - первое место в сфере торговли 
  • TELIA EESTI AS - первое место в сфере ИТ и телекоммуникаций
  • EESTI ENERGIA AS – первое место в сфере производства
  • TALLINNA LENNUJAAM AS – первое место в сфере логистики
  • EESTI ENERGIA AS - первое место в северо-эстонском регионе    
  • CLEVERON AS – первое место в южно-эстонском регионе
  • RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS – первое место в восточном регионе Эстонии
  • CATWEES OÜ – первое место в западном регионе Эстонии

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