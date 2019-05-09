Названы самые привлекательные работодатели Эстонии

Портал CV-Online в сотрудничестве с агентством по брендингу работодателей Instar выяснил, в каких компаниях хотят работать жители Эстонии.
CV-Online Estonia выяснил предпочтения населения трудоспособного возраста при выборе работодателей. Как сообщила директор по маркетингу CV.ee Марис Вийрес, в исследовании приняло участие 2399 человек.
«Работодатели, вошедшие в топ, сказали, что сейчас необходимо по-новому подходить к вызовам на рынке труда, держать в команде людей, которые любят свою работу, и извлекать уроки из обратной связи», - отметила она.
В этом году в топ самых желанных работодателей вошли 10 организаций:
- Эстонский филиал Nordea Bank – самый желанный работодатель 2019 года в Эстонии
- LHV PANK - первое место в финансовой сфере
- APOLLO KAUPLUSED OÜ - первое место в сфере торговли
- TELIA EESTI AS - первое место в сфере ИТ и телекоммуникаций
- EESTI ENERGIA AS – первое место в сфере производства
- TALLINNA LENNUJAAM AS – первое место в сфере логистики
- EESTI ENERGIA AS - первое место в северо-эстонском регионе
- CLEVERON AS – первое место в южно-эстонском регионе
- RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS – первое место в восточном регионе Эстонии
- CATWEES OÜ – первое место в западном регионе Эстонии