Названы самые привлекательные работодатели Эстонии

CV-Online Estonia выяснил предпочтения населения трудоспособного возраста при выборе работодателей. Как сообщила директор по маркетингу CV.ee Марис Вийрес, в исследовании приняло участие 2399 человек.

«Работодатели, вошедшие в топ, сказали, что сейчас необходимо по-новому подходить к вызовам на рынке труда, держать в команде людей, которые любят свою работу, и извлекать уроки из обратной связи», - отметила она.