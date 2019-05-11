Фото: мода на открытые пространства уходит

Теоретики дизайна и гуру перепланировок сообщают: мода на открытые кухни ушла и не вернется. Вряд ли все кинутся восстанавливать стенки между кухней и комнатой в хрущовках, но иногда необходимость в этом есть, пишет Kodustiil.