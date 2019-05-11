Фото: мода на открытые пространства уходит

Теоретики дизайна и гуру перепланировок сообщают: мода на открытые кухни ушла и не вернется. Вряд ли все кинутся восстанавливать стенки между кухней и комнатой в хрущовках, но иногда необходимость в этом есть, пишет Kodustiil.
В этой семье в результате перепланировки гостиная приобрела форму латинской буквы L. Однако позже хозяева квартиры решили отделить непрактичную часть перегородкой и превратить этот, извините, обрубок в гостевую спальню.
Чтобы сохранить освещенность обеих комнат, было решено строить не обычную стену, а застекленную перегородку. Вот такую.
Теперь в уголке гостиной есть помещение, в котором могут заночевать гости.
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