Сб, 11.05.2019
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Фото: мода на открытые пространства уходит

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ФОТО: blog.sweeten.com

Теоретики дизайна и гуру перепланировок сообщают: мода на открытые кухни ушла и не вернется. Вряд ли все кинутся восстанавливать стенки между кухней и комнатой в хрущовках, но иногда необходимость в этом есть, пишет Kodustiil

В этой семье в результате перепланировки гостиная приобрела форму латинской буквы L. Однако позже хозяева квартиры решили отделить непрактичную часть перегородкой и превратить этот, извините, обрубок в гостевую спальню. 

Гостиная до ремонта. Фото:

ФОТО: blog.sweeten.com

Гостиная после ремонта. Фото:

ФОТО: blog.sweeten.com

Чтобы сохранить освещенность обеих комнат, было решено строить не обычную стену, а застекленную перегородку. Вот такую.

Фото:

ФОТО: blog.sweeten.com

Фото:

ФОТО: blog.sweeten.com

Фото:

ФОТО: blog.sweeten.com

Теперь в уголке гостиной есть помещение, в котором могут заночевать гости. 

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