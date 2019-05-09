Праздничная колонна в Нарве прошла по променаду вдоль реки, с российского берега ее поддержал военный оркестр

Песни военные и антивоенные

Петровская площадь Нарвы после полудня постепенно заполнялась людьми. Многие пришли с портретами предков-фронтовиков. Кроме флагов организаций, участвующих в празднике, на площади можно было заметить красное знамя без символов (его принесли воины-афганцы), флаг СССР и две копии Знамени Победы. Люди фотографировались с этими флагами.

С установленной на площади сцены звучали, в основном, не песни военных лет, а написанные позже печальные песни о понесенных потерях.

Нарвитян поздравили с праздником его главный организатор Лариса Оленина, генеральный консул России в Нарве Юрий Грибков, председатель нарвского Союза российских соотечественников Валерий Четвергов, председатель организации ветеранов Афганистана Bastion Михаил Москалев. Несколько слов сказал и Василий Корзанов, председатель Союза ветеранов Нарвы, которому сегодня исполнилось 93 года.

“Под Нарвой погибло в два раза больше людей, чем нынешнее население Нарвы. Мы помним эти жертвы, - сказал Валерий Четвергов. - Если кто еще не осознал, то пора бы осознать, что эти жертвы дают народам полное право быть участниками таких праздников и знать, где их проводить и как их проводить. Мы сюда приходим также для того, чтобы сказать “нет” современным проявлениям ксенофобии и ультранационализма”.

“Мне вчера на телефон прислали картинку, - сказала Лариса Оленина перед тем, как объявить на площади традиционную минуту молчания. - На этой картинке такой текст: если объявить минуту молчания по каждому, кто погиб в годы войны, то Земля замолчит на 50 лет”.

Праздник прижался к границе

По словам Ларисы Олениной, по ее, возможно, вине случилась накладка с согласованием маршрута следования праздничной колонны к братской могиле. Но с полицией и руководством города удалось договориться о новом маршруте. Колонна прошла по скверу на ул. Пушкина, спустилась на Липовую ямку и двинулась к братской могиле по променаду вдоль реки. Колонна растянулась, как минимум, на 800 метров.

Когда первые участники шествия подходили к Нарвскому замку, с российского берега реки заиграла музыка - на одной из башен Ивангородской крепости расположился военный оркестр. Военные музыканты в парадной форме поддерживали шествие, нарвитяне махали им руками и кричали слова благодарности.

У братской могилы участники шествия возложили цветы, протоиерей Виталий Гаврилов отслужил панихиду, после чего прошел митинг.