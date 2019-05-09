Сына принца Гарри и Меган Маркл сравнили с шимпанзе: скандал завершился увольнением на Би-би-си

«Меня только что уволили с BBC Radio 5 Live», - написал в Twitter сам ведущий. Руководство новостной корпорации подтвердило факт увольнения сотрудника. Официальный представитель компании признал, что «это было серьезной ошибкой и шло вразрез с теми ценностями, которых придерживается Би-би-си. «Дэнни блестящий ведущий, но больше он не будет представлять наше еженедельное шоу», - сообщили в Би-би-си.

В среду изображение, размещенное Бейкером в социальной сети, вызвало большой резонанс в Великобритании. Черно-белая фотография, на которой изображена пара, держащая за руку шимпанзе в человеческой одежде, сопровождалась подписью: «Королевский младенец покидает больницу».

Позже 61-летний ведущий, который вел на BBC передачи по выходным, извинился за твит и удалил его, однако скандал это уже не могло остановить. Бейкера обвинили в неуважении к королевской семье и расизме.

Узнав об увольнении, Бейкер написал в Twitter, что корпорация вместо того, чтобы поддержать, отвернулась от него и «бросила под танк». Теперь бывшего ведущего осаждают его бывшие коллеги - у дверей дома Бейкера толпятся журналисты, пытаясь задать вопрос: «Правда ли ведущий Би-би-си считает, что представители чернокожей расы похожи на обезьян?»

Как сообщает The Sun, на все вопросы про шимпанзе бывший сотрудник BBC отвечает однозначно - производными от слова на три буквы: «Идите на***» и «Отъ******* от меня».

"Danny Baker" sacked by BBC over royal baby chimp tweet. https://t.co/ITiGMRS3cf



This is what #Brexit has unleashed in Britain - rampant rascism and hate speech. It's time to bring brexit to a halt, before it destroys all that is decent in Britain pic.twitter.com/LuNqWYuiIk — Joseph An Oilithrigh_EU #FBPE #FollowBackProEU (@AnOilithrigh) 9 мая 2019 г.

8 мая принц Гарри и Меган Маркл впервые показали миру своего новорожденного сына. Британские СМИ распространили фотографии родителей, которые были запечатлены вместе со своим ребенком в Георгиевском зале Виндзорского замка. Позже пара сообщила в Instagram, что назвала своего первенца Арчи Харрисоном Маунтбаттеном-Виндзором.

На распространенной ими фото видна Меган Маркл, которая держит на руках младенца Арчи. Над ним склонились 93-летняя королева Елизавета II и мать герцогини Сассекской Дория Рэгленд, которая является афро-американкой. За ними наблюдают стоящие чуть поодаль сам Гарри и его 97-летний дед и супруг королевы принц Филип.