МуПо регулирует парковку у Военного кладбища в Таллинне
С раннего утра сотрудники Муниципальной полиции в расширенном составе работают у Бронзового солдата, чтобы регулировать движение и помогать с парковкой, сообщила пресс-служба МуПо.
Около 11 утра хорошая погода привлекла большое количество людей, по оценке патрульных МуПо, народу у памятника намного больше, чем в прежние годы. «Явно самым большим движение станет после окончания рабочего дня. До сих пор все прекрасно помещались – наши патрули за это благодарят и желают сил», - отметили в пресс-службе.
Патруль МуПо будет находиться на месте и организовывать парковку до 23 часов.