Чт, 9.05.2019
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МуПо регулирует парковку у Военного кладбища в Таллинне
В этом году народу у памятника больше, чем в прежние годы

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Таллиннская Муниципальная полиция регулирует парковку у Военного кладбища.

ФОТО: Архив Муниципальной полиции

С раннего утра сотрудники Муниципальной полиции в расширенном составе работают у Бронзового солдата, чтобы регулировать движение и помогать с парковкой, сообщила пресс-служба МуПо.

Около 11 утра хорошая погода привлекла большое количество людей, по оценке патрульных МуПо, народу у памятника намного больше, чем в прежние годы. «Явно самым большим движение станет после окончания рабочего дня. До сих пор все прекрасно помещались – наши патрули за это благодарят и желают сил», - отметили в пресс-службе.

В течение дня справлялись, но к вечеру ожидают еще большего наплыва людей.

ФОТО: Архив Муниципальной полиции

Патруль МуПо будет находиться на месте и организовывать парковку до 23 часов.

Патрульных благодарят за помощь и желают им сил.

ФОТО: Архив Муниципальной полиции

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