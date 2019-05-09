МуПо регулирует парковку у Военного кладбища в Таллинне

Около 11 утра хорошая погода привлекла большое количество людей, по оценке патрульных МуПо, народу у памятника намного больше, чем в прежние годы. «Явно самым большим движение станет после окончания рабочего дня. До сих пор все прекрасно помещались – наши патрули за это благодарят и желают сил», - отметили в пресс-службе.