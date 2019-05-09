Рийгикогу пересмотрит налогообложение пенсий

Правление Рийгикогу решило принять в производство предложенный фракцией Партии реформ поправку к Закону о подоходном налоге, согласно которой пенсии (в том числе по потере кормильца и пенсия работающего пенсионера) не будут облагаться подоходным налогом в объеме средней пенсии по старости.
В сопроводительной записке к законопроекту отмечается, что поправка распространяется и на работающих пенсионеров и охватывает выплаты из всех пенсионных ступеней. Пенсии предлагается не облагать подоходным налогом в объеме средней эстонской пенсии по старости независимо от того, из какой ступени производятся платежи, а также работает ли пенсионер или нет.
Средняя пенсия по старости, по данным Департамента социального страхования, с 1 апреля 2019 года составляет 483 евро в месяц. Следующая очередная индексация пенсий произойдет в первом квартале 2020 года.