Рийгикогу пересмотрит налогообложение пенсий

В сопроводительной записке к законопроекту отмечается, что поправка распространяется и на работающих пенсионеров и охватывает выплаты из всех пенсионных ступеней. Пенсии предлагается не облагать подоходным налогом в объеме средней эстонской пенсии по старости независимо от того, из какой ступени производятся платежи, а также работает ли пенсионер или нет.