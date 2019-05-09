Военные предупредили Трампа: Россия из Арктики запустит по США гиперзвуковое оружие

Генерал О'Шонесси, который отвечает за оборону континентальной части США и возглавляет американо-канадское Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД), выступил накануне на слушаниях в одном из подкомитетов комитета по делам ВС Палаты представителей Конгресса США. Там его попросили разъяснить утверждения, приведенные в его письменном заявлении для членов комитета, где, в частности, генерал называл Арктику передовой линией при обороне США и Канады.

Отвечая на вопросы членов парламента, О'Шонесси подтвердил, что командование так считает в свете имеющихся сегодня угроз. Он пояснил, что эти угрозы касаются возможного применения против США крылатых ракет, бомбардировщиков и гиперзвуковых вооружений. "Если взглянуть с позиции России, то, если атаковать Северную Америку, то следует выбрать данное направление", - утверждает О'Шонесси.

Генерал призвал США начать активную борьбу за Арктику чтобы не сложилась ситуация, когда у Америки будут неравные возможности. Для этого, по словам О'Шонесси, необходимо расширение проведения операций в Арктике, и работа на опережение в свете имеющихся на этом направлении угроз.

В своем письменном заявлении глава Северного командования Вооруженных сил США также отметил, что считает Россию одной из основных угроз для Соединенных Штатов. Он констатировал, что правительство РФ демонстрирует в последние годы наращивание потенциала по нанесению высокоточных ударов и расширяет военное присутствие в Арктике.

По словам генерала О'Шонесси, развертывание Россией новейших крылатых ракет дальнего действия, с помощью которых можно нанести удары по целям в США и Канаде с северного направления, стало главной военной угрозой в Арктике. По версии генерала, РФ и КНР изменили стратегическую ситуацию в мире, развернув новейшие системы вооружений дальнего действия, а также предпринимая все более агрессивные попытки расширить свое присутствие и влияние.

На этой неделе госсекретарь США Майкл Помпео уже называл укрепление Россией своих северных границ моделью агрессивного поведения. Белый дом считает, что Арктика должна оставаться свободным и открытым пространством, несмотря на то, что Россия считает ее своей территорией.

К 2020 году Россия планирует развернуть в Арктике межвидовую группировку сил и войск, способную реагировать на существующие и возникающие угрозы, а также обеспечивать защиту национальных интересов в арктической зоне в сфере военной, экономической и транспортной безопасности. Как утверждает западная пресса, Россия планирует серийные испытания своих новейших крылатых ракет дальнего действия в Арктике, а военные эксперты высказывали предположение, что это может быть испытанием ядерного удара по США.