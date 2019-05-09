Коробейник: переход на эстоноязычное образование был бы сейчас ошибкой

- Партия реформ и «Отечество» поддержали переход на чисто эстоноязычное образование. Это могло бы вызвать раздражение русских?

- Я думаю, это было бы ошибкой. Если у нас нет учителей, способных обучить русских детей прилично говорить по-эстонски, и у нас нет хорошей программы перехода, мы просто потеряем целое поколение. Эстонское школьное образование – одно из лучших в мире, испортить его было бы очень глупо. Если человек получает худшее образование, это потеря для всех. Необходимо начать с подготовки системы, тогда можно будет осуществить переход.

- 74 года прошло, но то, что мы каждый год видим здесь, у Бронзового солдата, производит впечатление. Почему этот день важен для русских людей?

- Этот день важен для всех тех, кто помнит, что 74 года в Европе не было ни одной большой войны. 9 мая и надо так воспринимать. Если бы не было победы союзников во Второй мировой войне, мы жили бы в совершенно другом мире.

- Это политический праздник? Путин использует его?

- Для России это очень важный день, поскольку вклад России в окончание войны был очень велик, но это важный день, например, и в Соединенных Штатах, и во Франции, и во многих других странах.

- Советский Союз, конечно, был одним из победителей во Второй мировой войне, но после этого русских постигло много потерь – распад Советского Союза, нищета 90-х годов, кризис демократии. Маленькая победоносная война в Грузии, аннексия Крыма и военный конфликт на Украине помогают морально компенсировать эти потери?

- Такие шаги весьма обычны в странах, где правители хотят усилить свою власть. Если найти общего врага, снизившийся было рейтинг президента начинает расти. Если вспомнить Вторую мировую войну, то, например, в Италии была похожая ситуация, когда Муссолини пришел к власти, и европейские страны ввели эмбарго, которое в действительности сплотило итальянский народ. Весьма обычный сценарий, когда проблемы и войны сплачивают общество, и Россия сейчас умело его использует.

- Перенос бронзового солдата в 2007 году из центра сюда, на кладбище был правильным решением?

- Трудно оценить. Если люди похоронены на кладбище, это очень правильно, но я бы на месте премьер-министра страны не стал бы делать этого таким образом. Это кладбищ – очень хорошее место для памятника. Если бы он изначально был на кладбище, все были бы этим очень довольны.

- Хорошо ли русскоязычным живется в Эстонии?

- Полагаю, что да. Если бы это было не так, вероятно, многие перебрались бы в Россию. Может быть, некоторые живут в информационном пространстве России и морально поддерживают то, что им продают в российских новостных передачах. Но, скорее всего, на самом деле они не хотели бы там жить.