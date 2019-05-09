Коробейник: переход на эстоноязычное образование был бы сейчас ошибкой
Переход на чисто эстоноязычное образование был бы сейчас ошибкой, поскольку у нас не хватает учителей и нет четкой программы перехода, сказал член центристской фракции Рийгикогу Андрей Коробейник в передаче «Otse Postimehest».
- Партия реформ и «Отечество» поддержали переход на чисто эстоноязычное образование. Это могло бы вызвать раздражение русских?
- Я думаю, это было бы ошибкой. Если у нас нет учителей, способных обучить русских детей прилично говорить по-эстонски, и у нас нет хорошей программы перехода, мы просто потеряем целое поколение. Эстонское школьное образование – одно из лучших в мире, испортить его было бы очень глупо. Если человек получает худшее образование, это потеря для всех. Необходимо начать с подготовки системы, тогда можно будет осуществить переход.
- 74 года прошло, но то, что мы каждый год видим здесь, у Бронзового солдата, производит впечатление. Почему этот день важен для русских людей?
- Этот день важен для всех тех, кто помнит, что 74 года в Европе не было ни одной большой войны. 9 мая и надо так воспринимать. Если бы не было победы союзников во Второй мировой войне, мы жили бы в совершенно другом мире.
- Это политический праздник? Путин использует его?
- Для России это очень важный день, поскольку вклад России в окончание войны был очень велик, но это важный день, например, и в Соединенных Штатах, и во Франции, и во многих других странах.
- Советский Союз, конечно, был одним из победителей во Второй мировой войне, но после этого русских постигло много потерь – распад Советского Союза, нищета 90-х годов, кризис демократии. Маленькая победоносная война в Грузии, аннексия Крыма и военный конфликт на Украине помогают морально компенсировать эти потери?
- Такие шаги весьма обычны в странах, где правители хотят усилить свою власть. Если найти общего врага, снизившийся было рейтинг президента начинает расти. Если вспомнить Вторую мировую войну, то, например, в Италии была похожая ситуация, когда Муссолини пришел к власти, и европейские страны ввели эмбарго, которое в действительности сплотило итальянский народ. Весьма обычный сценарий, когда проблемы и войны сплачивают общество, и Россия сейчас умело его использует.
- Перенос бронзового солдата в 2007 году из центра сюда, на кладбище был правильным решением?
- Трудно оценить. Если люди похоронены на кладбище, это очень правильно, но я бы на месте премьер-министра страны не стал бы делать этого таким образом. Это кладбищ – очень хорошее место для памятника. Если бы он изначально был на кладбище, все были бы этим очень довольны.
- Хорошо ли русскоязычным живется в Эстонии?
- Полагаю, что да. Если бы это было не так, вероятно, многие перебрались бы в Россию. Может быть, некоторые живут в информационном пространстве России и морально поддерживают то, что им продают в российских новостных передачах. Но, скорее всего, на самом деле они не хотели бы там жить.
- Интеграцию пережевывают уже четверть века. И все равно мы продолжаем о ней говорить. Что пошло не так?
- Проблема интеграции заключалась в том, что основное внимание уделялось изучению языка, но интеграция - это взаимный процесс. Интеграция и ассимиляция являются разными вещами. Упор должен быть на создании общих ценностей, а не на изучении языка.
- Как вы считаете, какие ответы мне удалось бы получить, если бы я поинтересовался у собравшихся здесь людей, что они думают об EKRE?
- Я думаю, мнения разделились бы. Я не смотрю российские телеканалы, но моя мать говорила, что если бы Март Хельме говорил по-русски, она сразу бы пошла и проголосовала за него. У людей, которые не потребляют эстоноязычные СМИ, совсем другое представление об EKRE.
- Вы баллотируетесь в Европарламент по списку Центристской партии. Какова в настоящий момент самая большая проблема Европейского союза?
- Неэффективная структура управления - это то, что может стать фатальным для Европейского союза. Люди вообще не понимают, как управляют Европейским союзом. Если реформу управления не проведут, Европейский союз не будет достаточно устойчив. Полагаю, что следующие десять лет станут решающими для Европейского союза. Вопрос в том, движется ли Европейский союз к большей интеграции или к Англии присоединится кто-нибудь из нынешних стран-членов. Сегодняшние страдания Британии являются очень хорошим уроком для других стран, но у людей слишком короткая память, и если какая-нибудь страна через пять лет захочет покинуть ЕС, мало кто вспомнит сегодняшний день. Англия потому и вышла, что ее не устраивала бюрократия Европейского союза и ведение дел. Если половина жителей считает, что Евросоюз - это плохо, что-то в этом союзе все-таки не так.