Готовили убийство премьера и госпереворот в Черногории: сотрудникам ГРУ Шишмакову и Попову вынесен приговор

Суд в Черногории вынес в четверг, 9 мая, обвинительный приговор по делу о попытке государственного переворота, который планировался в день парламентских выборов 16 октября 2016 года. Обвинительное заключение касается 14 человек, но среди главных обвиняемых - двое российских граждан Эдуард Шишмаков (Широков) и Владимир Попов (Моисеев), а также лидеры пророссийского оппозиционного "Демократического фронта" Милан Кнежевич и Андрия Мандич, передает Newsru.com.
Суд приговорил участников группы к различным срокам заключения - от 6 месяцев до 15 лет (совокупно свыше 60 лет тюрьмы на всех). Самый большой срок получил Шишмаков - 15 лет. Попову назначено 12-летнее наказание. Судья Сузана Мугоша огласила приговор, в котором указано, что эти граждане РФ готовили вооруженный переворот в Черногории, целью которого было приведение к власти оппозиционного "Демократического фронта" ради противодействия вступлению Черногории в НАТО, сообщает канал Vijesti.
Оба гражданина РФ, которых считают сотрудниками ГРУ и коллегами дуэта Петров-Боширов, обвинялись в том, что, находясь на территории Сербии в 2016 году, создали группу сербских граждан, которые должны были совершить госпереворот в Черногории, спровоцировать кровопролитие в Подгорице, захватить парламент и ликвидировать премьер-министра Мило Джукановича. Кроме того, они должны были обеспечить приход к власти оппозиционной партии "Демократический фронт", которая бы изменила внешнеполитический курс Черногории - отказалась от планов по вступлению в НАТО и взяла курс на сближение с Москвой.
Шишмаков и Попов осуждены заочно, так как их местонахождение неизвестно. Они объявлены в международный розыск. Россия не только не помогает обнаружить этих граждан, но и отрицает любую причастность к незаконным действиям в Черногории.
Лидеры главной оппозиционной силы Черногории ("Демократического фронта") Андрий Мандич и Милан Кнежевич, согласно приговору суда, получили по пять лет. Перед вынесением приговора в Подгорице были усилены меры безопасности. Здание суда находится под охраной спецподразделения полиции, доступ к нему ограничен.
"Каждый член преступной организации имел заранее определенную задачу и роль, преступная организация была готова к применению насилия, все участники отдавали себе отчет в своих действиях и знали, что эти действия незаконны. Эдуард Шишмаков приговорен к 15 годам тюрьмы, Владимиру Попову назначено наказание в 12 лет, Браниславу Дикичу - 8 лет, Предрагу Богичевичу - 7 лет, Неманье Ристичу - 5 лет, Бранке Милич - 3 года, Милану Душичу - 1,5 года, Драгану Максичу - 1 год 9 месяцев, Михаилу Чадженовичу - 1,5 года, Андрии Мандичу - 5 лет, Милану Кнежевичу - 5 лет тюрьмы", - заявила судья Сюзана Мугоша.
Этот судебный процесс длился более полутора лет. Государственный переворот в Черногории был запланирован на 16 октября 2016 года - день голосования на парламентских выборах. В тот день власти страны сообщили о задержании группы заговорщиков, которые готовили ряд нападений и терактов. Целью заговорщиков был захват парламента и убийство премьер-министра Мило Джукановича.
Расследовательская группа Bellingcat и издание Insider утверждают, что Шишмаков и Попов являются действующими сотрудниками Главного управления Генштаба России (ГРУ). Среди доказательств этой версии - номер паспорта Шишмакова (на имя Эдуард Широков), который очень похож на номера паспортов Руслана Боширова и Александра Петрова, подозреваемых в покушении на Сергея и Юлию Скрипаль в Солсбери. После провала путча сотрудники ГРУ вернулись в Россию.
Основным свидетелем в этом деле стал сербский националист Саша Синджелич. Он сдался черногорским властям вскоре после провала операции и получил статус свидетеля, сотрудничающего со следствием. Его считают связующим звеном между российскими гражданами и сербской группой. На суде он утверждал, что получил от Шишмакова более 200 тысяч евро на покупку оружия, средств связи и формы черногорского спецназа, в которую должны были переодеться заговорщики. Синджелич сообщил суду о нескольких посещениях Москвы, "минуя паспортный контроль".
Значительную часть доказательств по этому делу Черногория получила от спецслужб Сербии. Это записи телефонных переговоров, фотографии встреч участников группы, изъятое у заговорщиков спецоборудование и экипировка.
Президент Сербии Александр Вучич рассказал 24 октября 2016 года о содействии черногорским властям в расследовании. Он сообщил о задержании на сербской территории лиц, которые готовили нелегальные действия против Черногории и вели постоянную слежку за Джукановичем. Вучич сделал акцент на "иностранном элементе" в этом деле, отвергнув причастность к нему самой Сербии. В то же время сербские власти отказались выдать Черногории двоих своих граждан, которые также были обвинены по делу о госперевороте.
Отдельно ведется расследование в отношении черногорского гражданина Анание Никича, который был переводчиком лидеров "Демфронта" и получил убежище в РФ.
Обвиняемые же настаивали в суде, что все дело сфабриковано и их преследуют по политическим мотивам как представителей оппозиционной силы, ориентированной на сотрудничество с Россией. Между тем черногорские власти считают, что перед выборами 2016 года "Демфронт" получил из-за рубежа 15 миллионов долларов в качестве нелегального финансирования.
Перед вынесением приговора лидеры "Демфронта" заявили о своей готовности к сопротивлению. "Никто не поведет нас в тюрьму. Мы готовы сложить головы и снять чью-то голову, прежде чем кто-то поведет нас в тюрьму", - сказал Андрия Мандич.
Другой представитель "Демфронта" Небойша Медоевич заявил, что судебный приговор может безвозвратно дестабилизировать Черногорию и спровоцировать этнические конфликты. Черногорские власти отрицают возможность дестабилизации.
Эдуард Широков, он же Шишмаков
Как сообщал ранее специальный прокурор Черногории Миливое Катнич, гражданин России Эдуард Широков, настоящая фамилия которого Шишмаков (ФОТО и данные Интерпола), был главой группы заговорщиков.
В 2014 году он служил военно-морским атташе при российском посольстве в Варшаве, был заместителем военного атташе в Польше. В 2014 году его выдворили за попытку вербовки подполковника польской армии и объявили персона нон грата.
В 2016 году Шишмаков получил новый загранпаспорт на фамилию Широков и именно с этим паспортом отправился в Сербию, где опять-таки провалил доверенную ему российскими спецслужбами операцию, отмечает Bellingcat.
Эдуард Широков-Шишмаков учился в Военно-дипломатической академии Министерства обороны России, которая специализируется на подготовке военных дипломатов (атташе) и сотрудников военной разведки. По адресу академии был зарегистрирован его автомобиль.
Владимир Попов, он же Моисеев
Сотрудник Главного управления Генштаба (ГРУ) России Владимир Николаевич Мосиеев получил загранпаспорт на имя Попова еще в 2009 году. Под этим именем он и находится в международном розыске (ФОТО и данные Интерпола).
Моисеев родился 29 мая 1980 года. Эта дата, а также имя-отчество совпадают с данными личности прикрытия (как это было и с Шишмаковым, и с проходящим по делу об отравлении Скрипалей Александром Мишкиным).
Моисеев родился в деревне Пивкино в Курганской области, там же окончил школу, отслужил в армии и поступил в Тюменское высшее военно-инженерное командное училище. Вышел оттуда в звании лейтенанта.
В конце 2000-х годов Моисеев переехал в Москву и прошел подготовку в войсковой части N48427. Она относится к спецназу ГРУ - это 45-й отдельный гвардейский разведывательный ордена Александра Невского полк специального назначения. В 2008 году этот полк принимал активное участие в российско-грузинской войне.
В 2015 году Моисеев переехал из общежития, где жил с семьей, в квартиру в Черемушках - в соседнем доме с Александром Мишкиным. Причем квартиру Моисеев получил всего на несколько месяцев позже Мишкина и Чепиги.
Моисеев под своим настоящим именем летал на самолете обычно только на родину, в Тюмень. А под фамилией "Попов" он путешествовал по Европе как "фотожурналист" и "агент по морскому страхованию" - в основном на Балканы, на Кавказ и в Турцию, пишет "Радио Свобода" со ссылкой на The Insider и Bellingcat.
В Польше в 2012 году Моисеев засветился в то же время, когда там работал в российском посольстве другой подозреваемый по делу о перевороте, россиянин Эдуард Широков (Шишмаков).