Готовили убийство премьера и госпереворот в Черногории: сотрудникам ГРУ Шишмакову и Попову вынесен приговор

Значительную часть доказательств по этому делу Черногория получила от спецслужб Сербии. Это записи телефонных переговоров, фотографии встреч участников группы, изъятое у заговорщиков спецоборудование и экипировка.

Президент Сербии Александр Вучич рассказал 24 октября 2016 года о содействии черногорским властям в расследовании. Он сообщил о задержании на сербской территории лиц, которые готовили нелегальные действия против Черногории и вели постоянную слежку за Джукановичем. Вучич сделал акцент на "иностранном элементе" в этом деле, отвергнув причастность к нему самой Сербии. В то же время сербские власти отказались выдать Черногории двоих своих граждан, которые также были обвинены по делу о госперевороте.

Отдельно ведется расследование в отношении черногорского гражданина Анание Никича, который был переводчиком лидеров "Демфронта" и получил убежище в РФ.

Обвиняемые же настаивали в суде, что все дело сфабриковано и их преследуют по политическим мотивам как представителей оппозиционной силы, ориентированной на сотрудничество с Россией. Между тем черногорские власти считают, что перед выборами 2016 года "Демфронт" получил из-за рубежа 15 миллионов долларов в качестве нелегального финансирования.

Перед вынесением приговора лидеры "Демфронта" заявили о своей готовности к сопротивлению. "Никто не поведет нас в тюрьму. Мы готовы сложить головы и снять чью-то голову, прежде чем кто-то поведет нас в тюрьму", - сказал Андрия Мандич.

Другой представитель "Демфронта" Небойша Медоевич заявил, что судебный приговор может безвозвратно дестабилизировать Черногорию и спровоцировать этнические конфликты. Черногорские власти отрицают возможность дестабилизации.

Эдуард Широков, он же Шишмаков

Как сообщал ранее специальный прокурор Черногории Миливое Катнич, гражданин России Эдуард Широков, настоящая фамилия которого Шишмаков (ФОТО и данные Интерпола), был главой группы заговорщиков.

В 2014 году он служил военно-морским атташе при российском посольстве в Варшаве, был заместителем военного атташе в Польше. В 2014 году его выдворили за попытку вербовки подполковника польской армии и объявили персона нон грата.

В 2016 году Шишмаков получил новый загранпаспорт на фамилию Широков и именно с этим паспортом отправился в Сербию, где опять-таки провалил доверенную ему российскими спецслужбами операцию, отмечает Bellingcat.

Эдуард Широков-Шишмаков учился в Военно-дипломатической академии Министерства обороны России, которая специализируется на подготовке военных дипломатов (атташе) и сотрудников военной разведки. По адресу академии был зарегистрирован его автомобиль.

Владимир Попов, он же Моисеев

Сотрудник Главного управления Генштаба (ГРУ) России Владимир Николаевич Мосиеев получил загранпаспорт на имя Попова еще в 2009 году. Под этим именем он и находится в международном розыске (ФОТО и данные Интерпола).

Моисеев родился 29 мая 1980 года. Эта дата, а также имя-отчество совпадают с данными личности прикрытия (как это было и с Шишмаковым, и с проходящим по делу об отравлении Скрипалей Александром Мишкиным).

Моисеев родился в деревне Пивкино в Курганской области, там же окончил школу, отслужил в армии и поступил в Тюменское высшее военно-инженерное командное училище. Вышел оттуда в звании лейтенанта.

В конце 2000-х годов Моисеев переехал в Москву и прошел подготовку в войсковой части N48427. Она относится к спецназу ГРУ - это 45-й отдельный гвардейский разведывательный ордена Александра Невского полк специального назначения. В 2008 году этот полк принимал активное участие в российско-грузинской войне.

В 2015 году Моисеев переехал из общежития, где жил с семьей, в квартиру в Черемушках - в соседнем доме с Александром Мишкиным. Причем квартиру Моисеев получил всего на несколько месяцев позже Мишкина и Чепиги.

Моисеев под своим настоящим именем летал на самолете обычно только на родину, в Тюмень. А под фамилией "Попов" он путешествовал по Европе как "фотожурналист" и "агент по морскому страхованию" - в основном на Балканы, на Кавказ и в Турцию, пишет "Радио Свобода" со ссылкой на The Insider и Bellingcat.